- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) și Serena Williams (37 de ani, 10 WTA) se infrunta in finala Wimbledon 2019. Darren Cahill se teme de forma pe care a aratat-o americanca. Finala dintre Simona Halep și Serena Williams se joaca sambata, de la ora 16:00. Va putea fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și…

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) a invins-o pe ucraineanca Elina Svitolina (24 de ani, locul 8 WTA), cu scorul de 6-1, 6-3, și s-a calificat in finala turneul de la Wimbledon 2019. Halep va juca sambata de la ora 16:00 finala la Wimbledon cu americanca Serena Williams (locul 10 WTA, 37 de ani).…

