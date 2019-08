Stiri pe aceeasi tema

- Darren Cahill nu are incredere in Simona Halep ca poate castiga titlul de la US Open. Antrenorul australian a afirmat ca Serena Williams este alegerea sa pentru castigarea turneului. "Are un meci dificil pe hartie cu Maria Sharapova in primul tur, dar, in realitate, va fi o disputa usoara daca Serena…

- Darren Cahill nu o vede favorita pe Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) la US Open. Australianul mizeaza pe americancele Serena Williams (37 de ani, 8 WTA) și Sofia Kenin (20 de ani, 20 WTA). Simona Halep - Nicole Gibbs, partida din primul tur de la US Open, se joaca marți, in jurul orei 20:30. Meciul va…

- Simona Halep tocmai a castigat Wimbledon, facand in finala cu Serena Williams cel mai bun meci din cariera de pana acum. Totusi, romanca poate creste si sunt sanse mari ca, devenind mai experimentata, sa obtina si alte trofee de Grand Slam.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a declarat, luni, pe Aeroportul Henri Coanda, la intoarcerea de la Londra, ca in finala cu Serena Williams de la Wimbledon a facut "meciul perfect in ziua perfecta". "Nu a fost atat de usor in finala pe cat a parut. Emotional a fost destul de greu,…

- "Simona a jucat incredibil. E unul dintre acele meciuri in care totul iți iese. A respectat un plan clar. Brad Gilbert (n.red. - expert ESPN) a fost ca un ghimpe in spatele meu. 'Sa stea mai retrasa pe primul serviciu!', a spus el. Nu eu i-am transmis asta, dar a primit cumva mesajul", a spus Darren…

- Simona Halep a caștigat turneul de Mare Șlem de la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe Serena Williams in finala, cu scorul de 6-2, 6-2. Dupa ce a ridicat marele trofeu,jucatoarea din Romania a ținut un discurs in fața spectatorilor din tribune. "Nu am jucat niciodata un meci mai bun. A fost cel mai bun…

- In ciuda faptului ca Simona Halep (27 de ani) a coborat pe locul 8 WTA, Darren Cahill are incredere totala in fosta sa eleva. Australianul este convins ca jucaoarea din Constanta se poate impune la Wimbledon, desi sezonul pe iarba nu este preferatul ei.

- Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), una dintre principalele contracandidate ale Simonei Halep (27 de ani, 3 WTA) la trofeul de la Roland Garros, a fost eliminata in turul III de compatrioata Sofia Kenin (20 de ani, 35 WTA), scor 2-6, 5-7, dupa o ora și 33 de minute de joc. Williams, de trei ori campioana…