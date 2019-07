Stiri pe aceeasi tema

- "Simona a jucat incredibil. E unul dintre acele meciuri in care totul iți iese. A respectat un plan clar. Brad Gilbert (n.red. - expert ESPN) a fost ca un ghimpe in spatele meu. 'Sa stea mai retrasa pe primul serviciu!', a spus el. Nu eu i-am transmis asta, dar a primit cumva mesajul", a spus Darren…

- Fostul antrenor al Simonei Halep, Darren Cahill, a vorbit despre titlul castigat de romanca la Wimbledon. Australianul sustine ca Simona a jucat ca la carte in fata Serenei Williams, care e detinatoarea a 23 de trofee de Mare Șlem.Vezi și: John McEnroe, despre victoria Simonei Halep: Sunt…

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) și Serena Williams (37 de ani, 10 WTA) se infrunta in finala Wimbledon 2019. Darren Cahill se teme de forma pe care a aratat-o americanca. Finala dintre Simona Halep și Serena Williams se joaca sambata, de la ora 16:00. Va putea fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și…

- Simona Halep și Darren Cahill sunt foarte apropiați la Wimbledon, deși nu mai colaboreaza pe terenul de tenis. Antrenorul australian a vizitat-o din nou pe românca la antrenament, înaintea semifinalei de mâine cu Elina Svitolina.

- Producatorul de echipament sportiv Nike i-a pregatiti o tinuta speciala Serenei Williams pentru turneul de grand slam de la Wimbledon. Pe echipamentul ei, logoul sponsorului tehnic va fi o brosa cu 34 de cristale Swarovski, scrie News.ro."Am vrut ca ea sa simta ca este ceva pe care si bunica…

- Simona Halep (7 WTA) e in sferturile de la Eastbourne, insa, deocamdata, mai are nevoie de timp pentru a atinge forma maxima la Wimbledon. Al treilea Grand Slam al anului se va desfasura intre 1-14 iulie.

- Simona Halep va juca in sferturi impotriva caștigatoarei meciului Ashleigh Barty (9 WTA) - Yulia Putintseva (43 WTA). La finalul partidei, la interviul de pe teren, Simona Halep s-a declarat incantata de modul in care a jucat in meciul cu Viktoria Kuzmova. SIMONA HALEP - VIKTORIA KUZMOVA 6-0,…