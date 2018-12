Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a fost intrebat despre poziția președintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, cel care a cerut un consens in Romania, in ceea ce privește statul de drept și justiția, inainte ca Romania sa preia conducerea rotativa a Uniunii Europene.Totul vine in contextul…

- Presedintele Klaus Iohannis merge, marti, la Strasbourg, la dezbaterea organizata de Parlamentul European, privind viitorul Uniunii Europene. Seful statului va sustine o alocutiune referitoare la viziunea Romaniei pe aceasta tema. Prezenta presdintelui la Strasbourg vine la scurt timp dupa ce si premierul…

- Premierul Viorica Dancila a discutat, joi, la Palatul Victoria, cu secretarul general al Comisiei Europene și cu șeful de cabinet al președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, despre stadiul pregatirilor Romaniei pentru preluarea in 2019 a președinției rotative a Consiliului UE.Premierul…

- Guvernul a dat publicitații imagini de la întâlnirea dintre președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și premierul Viorica Dancila, dar sunetul a fost taiat. Cei doi oficiali au vrut se întâlneasca de luni, dar premierul Dancila a…

- Guvernul face primele precizari despre intalnirea pe care premierul Dancila a avut-o la Aeroportul Baneasa cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker."Prim-ministrul Romaniei, doamna Viorica Dancila, a avut astazi o intrevedere cu Președintele Comisiei Europene, domnul Jean-Claude…

- Premierul Viorica Dancila se va intalni astazi cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, inainte de plecarea acestuia din Romania, transmite News.ro . Potrivit Digi24, discutia intre Viorica Dancila si Jean Claude Juncker va avea loc la ora 12.30, la Aeroportul Baneasa, inainte ca presedintele…

- Premierul Viorica Dancila nu a ajuns la intalnirea cu seful Comisiei Europene, Jean Claude-Juncker, potrivit unor surse politice. Liderul european a asteptat-o cinci minute la Aerorportul Otopeni, dupa care a plecat. In acest timp Viorica Dancila era blocata in trafic.

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, va vizita Romania, in perioada 12-18 septembrie 2018, inaltul oficial european urmand sa se intalneasca cu reprezentanti ai autoritatilor locale si regionale. De asemenea, Cretu va participa alaturi de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude…