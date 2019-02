Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, va fi audiat marti intr-o sedinta comuna a comisiilor economica si de buget-finante ale Senatului, incepand cu ora 11,00. Preşedintele Comisiei economice, Daniel Zamfir, a precizat că Mugur Isărescu i-a confirmat prezenţa pentru marţi. …

- "In ultima vreme se promoveaza asa o idee ca deciziile de politica monetara sunt unilaterale, ca sa-l citez pe domnul academician Daianu "sunt scoase din palarie". Dansii au avut un fel de frustrare, m-au intrebat "Domnule guvernator, noi pentru cine lucram?" si le-am spus pentru Romania. (...) Pai…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat la 3% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si estimeaza o inflatie de 3,1 pentru finalul anului viitor, a anuntat, luni, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, care a prezentat Raportul trimestrial asupra inflatiei. BNR estima în noiembrie 2018 o…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a fost tinta unor atacuri ”jalnice” in ultima perioada, iar acuzatiile potrivit carora cineva ar manipula dobanzile sunt periculoase pentru stabilitatea economica, in conditiile in care ”s-a sarit la gatul BNR”, a spus, luni, guvernatorul BNR,…

- Guvernul vrea ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) sa schimbe radical modul in care ROBOR este calculat sau poate chiar sa-l elimine, a declarat, pentru Bloomberg, consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, scrie News.ro. ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii…

- Potrivit ordinii de zi a sedintei de marti a Comisiei economice din Senat, ministrul Finantelor Eugen Teodorovici va fi prezent pentru a discuta aspecte referitoare la impactul masurilor fiscal-bugetare introduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in…

- Președintele comisiei economice din Senat, Daniel Zamfir, a declarat luni, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, ca i-a invitat la audieri pe 29-30 ianuarie, in Parlament, pe guvernatorul BNR Mugur Isarescu, pe ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici și pe președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu,…

- UPDATE – ora 10:00 Reactia BNR – Presedintele Comisiei economice din Senat, Daniel Zamfir, ii invita la Parlament pe guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, si pe presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, pentru explicatii legate de modul in care este stabilit nivelul ROBOR. El cere Bancii Nationale…