Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta de urgenta privind gratierea si amnistia a fost deja redactata de juristii PSD, urmand sa fie initiata de Ministerul Justitiei si adoptata de Guvern, ori in ultima sedinta din 2018, ori la inceputul lunii ianuarie, cand Romania va prelua presedintia UE, sustin surse din PSD pentru Adevarul.…

- Executivul a aprobat, astazi, Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea ordonantei de urgenta nr. 10 2017 pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii, prin programul Start Up Nation, editia 2018."Raspundem, prin aceasta editie, unor necesitati economice reale, avantajand…

- "Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii - ordonanta are acum forma finala, am convenit forma finala, sunt cateva modificari de forma, cateva precizari, si noi credem ca este un cadru care elimina orice risc pentru societatile comerciale care vor intra in cadrul acestui fond si, de asemenea, o…

- Fondul Suvern va fi adoptata in prima ședința de Guvern, a anunțat vineri seara președintele PSD Liviu Dragnea, dupa discuții de cateva ore cu liderii ALDE."Fondul suveran- am convenit acum 2-3 saptamani sa avem aceasta discuție este o ordonanța de mare importanța și trebuie analizata bine,…

- Coalitia PSD-ALDE si Guvernul lor nu doresc sa legifereze nici transparent, nici sa se consulte cu partenerii, a afirmat presedintele Klaus Iohannis, joi, la Bruxelles, sustinand ca ordonanta de urgenta...

- "Noul ordin al lui Dragnea pentru ministrul Justitiei: blocarea accesului magistratilor tineri in DNA si in special in functiile de conducere", sustine Stelian Ion, membru in Comisia Juridica a Camerei Deputatilor. Parlamentarul USR de Constanta sustine ca, "dupa ce duminica seara a fost la sediul PSD,…

- Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, luni, pentru Mediafax, ca modificarile aduse Legilor Justitiei prin Ordonanta de urgenta adoptata de Guvern, sunt „foarte bune“ si ca toate prevederile se regasesc in observatiile Comisiei de la Venetia.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, vineri, ca, in principiu, luni dimineata, la ora 9,00, este programata o sedinta de Guvern pentru adoptarea unei ordonante de urgenta pe legile Justitiei, informeaza Antena3.ro.Da. Era programata o sedinta la ora 9,00. In principiu este anuntata…