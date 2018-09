Stiri pe aceeasi tema

- “Intentionam sa avem o actiune de strangere de semnaturi pentru modificarea Constitutiei exact in zona in care ati spus dumneavostra (reforma justitiei -n.r.)”, a spus Liviu Dragnea, luni seara, intrebat daca nu ar trebui modificata Constitutia si in privinta sistemului judiciar, a reformei in justitie.…

- Uniunea Salvați Romania a depus plangeri impotriva lui Darius Valcov, consilier al premierului Dancila. Publicarea unui document care conține informații despre starea de sanatate a unui cetațean a fost reclamata atat la CNCD, cat și la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ultimele declarații ale principalilor actori politici, dar și mișcarile nedeclarate generate de aceștia, precum și o discuție pe care am avut-o in particular cu Gabriela Firea, ma determina sa ma gandesc la cateva ipoteze care, aparent cel puțin, sunt de-a dreptul fulminante.…

- Fostul premier Victor Ponta îi ia peste picior pe Liviu Dragnea și Darius Vâlcov dupa afirmațiile incredibile din cursul zilei de marți. "Așa cred ca scapa de închisoare și merg la ospiciu?", se întreaba Ponta.

- USR a reacționat dupa ce consilierul premierului Dancila a precizat intr-o emisiune ca anul Centenarului ar fi momentul potrivit pentru o Ordonanța de Urgența care sa priveasca amnistia și grațierea. Uniunea Salvați Romania spune ca afirmațiile facute de consilier, care are deja o condamnare la opt…

- Jurnaliștii de la G4Media spun, citand surse guvernamentale, ca o noua ședința de guvern urmeaza sa fie programata pentru ziua de joi, ultima zi a sesiunii extraordinare. Ședința ar putea fi legata de adoptarea unei OUG pentru amnistie și grațiere. Jurnaliștii de la G4Media titreaza , citand surse,…

- Liderii coalitiei PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au o intalnire, luni, in biroul sefului Camerei Deputatilor, unde discuta, printre altele, despre posibilitatea suspendarii sefului statului Klaus Iohannis, au afirmat surse politice pentru MEDIAFAX.