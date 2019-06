Darius Valcov, pus sub control judiciar de DIICOT. Risca pana la 5 ani de inchisoare pentru periclitarea securitatii nationale

Fostul ministru al Finantelor, Darius Valcov, a fost pus sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile in dosarul in care este acuzat de divulgare a secretului care pericliteaza securitatea nationala, in cazul publicarii pe Facebook a protocolului semnat de Parchetul General cu SRI.



Masura a fost luata de procurorii DIICOT, dupa ce a fost pusa in miscare actiunea penala in acest caz, anuntat institutia intr-un comunicat de presa remis marti Ziare.com.



"In fapt s-a retinut ca, la data de 23 august 2018, inculpatul a publicat pe pagina personala a unei retele de socializare,…