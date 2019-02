Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi reprezentanti ai asociatiilor civice au protestat, vineri dimineata, in fata Guvernului, iar in cursul dupa-amiezii o delegatie a protestatarilor a fost primita in sediul institutiei pentru a discuta cu premierul Viorica Dancila si consilierul Darius Valcov. Potrivit asociatiilor civice, premierul…

- "As vrea sa fac cateva remarci privitoare la decizi presedintelui de a respinge din nou propunerea pentru Ministerul Dezvoltarii (...) Minsterul are nevoie, in aceasta perioada, de un ministru titular, dedicat, cu experienta. De aceea, am nominalizat-o pe Olguța Vasilescu, un om cu experienta vasta…

- Primarii de municipii, reuniti in Asociatia Municipiilor din Romania (AMR), au transmis, joi seara, o scrisoare premierului Viorica Dancila in care afirma ca resping categoric propunerile Ministerului Finantelor privind preluarea integrala a unor categorii de cheltuieli descentralizate si solicita…

- Ordonanta 114, supranumita Ordonanta Teodorovici, nu va fi abrogata si nici macar modificata, a anuntat consilierul pe probleme de economie al Guvernului, Darius Valcov, care nu a ratat ocazia pentru a lansa noi atacuri la adresa BNR. Aceasta OUG s-a vrut o "corectie" pentru banci si firmele…

- Romania reprezinta un punct de atractie investitional in Europa si, sincer, nu cred ca vor fi retrageri de companii straine din Romania a declarat, vineri seara, la Palatul Victoria, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, informeaza AGERPRES . “Am participat la discutiile cu domnul cancelar…

- Bugetul de stat pe 2019 ar putea intra la vot in Parlament abia anul viitor. In urma blocajului din CSAT, proiectul risca sa nu mai intre nici in dezbaterea Guvernului, decat dupa noua sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii din 19 decembrie. UPDATE ora 14.10 Teodorovici: Bugetul nu intra saptamana…

- Victor Alexeev a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila. Totodata, sefa Guvernului l-a eliberat Veaceslav Saramet din functia de secretar de stat la MRP. Printr-o alta…

