Darius Valcov nu stie nici macar ce companii vrea sa taxeze. Gafa uriasa pe care a facut-o

- Consilierul pe probleme economice al premierului, Darius Valcov, a anuntat vineri seara taxarea companiilor din energie, insa se pare ca acesta nu cunoaste nici macar companiile pe care le va afecta aceasta taxa.

- La finalul ședinței de Guvern in care a fost adoptata Ordonanța de Urgența care aduce „taxa pe lacomie”, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, și consilierul premierului Viorica Dancila pe probleme economice, Darius Valcov, au ținut o conferința de presa in care au prezentat noile masuri fiscale.…

- Eugen Teorovici, ministrul Finanțelor, a avut, vineri seara, o reacție nervoasa dupa ce un jurnalist l-a intrebat pe Darius Valcov daca sunt companii care vor fi favorizate de OUG privind masurile fiscale, nominalizandu-l pe omul de afaceri Ioan Niculae.Desi intrebarea i-a fost adresata lui…

- Darius Valcov ii raspunde lui Klaus Iohannis, dupa ce președintele a susținut ca masurile fiscale luate de Guvern arata ca acesta nu are bani sa acopere masurile sociale și ca primul efect al "taxei pe lacomie" va fi de fapt viața mai grea romanilor care se vor confrunta cu la gaze și curent.”Știm…

- Social-democratii se reunesc, pe 16 decembrie, in Consiliul National si Comitetul Executiv National. Mihai Fifor, care a demisionat la remanierea recenta din functia de ministru al Apararii, urmeaza sa fie ales presedintele Consiliului National al PSD. Pentru asta, trebuie sa renunte la functia de vicepresedinte…

- Retail&Agrobusiness Andrei Radulescu, director Analiza Macroeconomica Banca Transilvania: Dinamica anuala a consumului privat va decelera la 6% in 2018 de la 10,1% in 2017 Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Cristina Bellu astazi, 14:43 18 Dinamica anuala a consumului privat se…

- Masura speciala, de Centenar, anuntata de Guvern, a starnit deja controverse. Sindicalistii spun ca ar fi o discriminare. Insa, patronii sustin ca au nevoie urgenta de masuri fara precedent. Cei mai multi romani care au plecat in strainatate lucreaza pe santiere.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca o companie din Emiratele Arabe Unite vrea sa investeasca peste 100 de milioane de dolari in parcuri logistice si industriale in Romania. "In primul rand ne-am intalnit cu prim-ministrul, cu care am discutat despre posibilitatea de cooperare…