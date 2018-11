Stiri pe aceeasi tema

- Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, a dat asigurari joi ca la buget sunt bani pentru salarii si pensii, aratand ca in ultimii doi ani veniturile statului au crescut cu aproape 25%.

- "Veniturile totale la bugetul consolidat al statului in 2016 au fost de 228 de miliarde de lei. Veniturile, in 2018, dupa 11 luni, sunt de 260,2 miliarde lei, cu estimari de a depasi inca 30 de miliarde in luna decembrie. Deci in total veniturile statului in doar doi ani de zile vor creste cu aproximativ…

- "Veniturile totale la bugetul consolidat al statului in 2016 au fost de 228 de miliarde de lei. Veniturile, in 2018, dupa 11 luni, sunt de 260,2 miliarde lei, cu estimari de a depasi inca 30 de miliarde in luna decembrie. Deci in total veniturile statului in doar doi ani de zile vor creste cu aproximativ…

- Bundestagul a aprobat vineri proiectul de buget pe 2019, care prevede cheltuieli de 356,4 miliarde de euro, un nivel ridicat record si o crestere de aproape 13 miliarde de euro fata de 2018, transmit DPA si Deutsche Welle.De asemenea, pentru al saselea an consecutiv, Guvernul de la Berlin…

- Executia bugetara pe primele noua luni ale anului arata atentia acordata investitiilor, care au ajuns la 15,2 miliarde de lei, si onorarii angajamentelor Guvernului de a creste veniturile populatiei, a afirmat miercuri prim-ministrul Viorica Dancila. ‘Executia bugetara pe primele noua luni arata atentia…

- Executia bugetului general consolidat pe primele noua luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 16,8 miliarde lei, respectiv 1,77% din PIB, in crestere cu 10 miliarde lei fata de deficitul de 6,8 miliarde lei (0,81% din PIB) inregistrat in aceeasi perioada a anului 2017, potrivit datelor…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu, a declarat luni, la București, ca ii va solicita premierului Viorica Dancila, in cursul acestei zile, sa ii comunice daca Guvernul mai vrea sa contruiasca spitale regionale cu bani europeni sau dorește in parteneriat public-privat.„Pentru…

- Consiliul Fiscal considera ca, in noua varianta a rectificarii bugetare, Guvernul isi supraestimeaza veniturile cu circa 4-5 miliarde de lei, in timp ce cheltuielile sunt si ele subestimate, urmand ca tinta de deficit bugetar sa fie depasita cu o suma mai mare decat era estimat anterior, respectiv cu…