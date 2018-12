Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis ziua de tranzactionare cu una dintre cele mai mari scaderi la nivel global, 11,21%. Asta, dupa ce ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca participantii la fondurile de pensii administrate privat din Pilonul II se vor putea retrage inainte de…

- Piata bursiera din Romania a scazut miercuri cu 12%, indreptandu-se spre cea mai slaba zi inregistrata vreodata, dupa ce Guvernul a anuntat planuri soc privind taxarea activelor bancare si plafonarea pretului gazelor, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Decizia a anulat imediat ceea ce fusese una…

- Indicele SIF-urilor, BET - FI, este singurul care a inchis in crestere sedinta de vineri a Bursei de la Bucuresti iar valoarea totala a tranzactiilor s-a cifrat la 49,78 milioane de lei (10,69 milioane euro), relateaza agerpres.ro.citește și: Detalii neștiute scoase la suprafața: Avere uriașa…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere pe toti indicii sedinta de tranzactionare de miercuri, iar rulajul a fost de aproximativ 88,55 milioane de lei (19 milioane euro).Indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 15 actiuni, a inregistrat o depreciere de 0,15%, la 8.567,83…

- Valoarea tranzactiilor s-a cifrat la circa 41,67 milioane de lei (8,94 milioane de euro). Indicele BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a consemnat o crestere de 0,12%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, a urcat cu…

- Vești proaste pentru romani: dobanzile sunt in creștere pentru creditele in lei. Indicele ROBOR la trei luni, in funcție de care se calculeaza dobanzile la imprumuturile in moneda naționala, a urcat joi la 3,39%, cel mai ridicat nivel din ultimele doua luni și jumatate, potrivit datelor publicate de…

- Bursa de la Bucuresti preia trendul extern si deschide sedinta de joi pe rosu, cu un minus de 1,29% al indicelui principal, BET, si scaderi de peste 1% la majoritatea companiilor importante. In jurul orei 10.30, indicele BET-TR, are include si dividendele acordate de companiile din BET,…

- Indicele bursier BET-TR, care reflecta atat evolutia pretului actiunilor din prima liga bursiera de la Bucuresti, cat si dividendele oferite de acestea, este la maximul istoric de circa 12.400 de puncte pe fondul unei politici generoase de dividende, dar si ca urmare a disiparii temerilor cu privire…