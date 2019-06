Stiri pe aceeasi tema

- Darius Valcov, fost consilier al premierului Dancila, a fost condamnat de judecatoria Slatina pentru afectarea dreptului la imagine si prestigiu Forumului Democrat al Germanilor din Romania. Valcov a publicat pe Facebook, in septembrie 2018, un montaj in care aparea svastica si textul "'Medalia de…

- Fostul consilier al premierului Dancila, Darius Valcov, a contestat la Curtea de Apel interdictiile impuse de procurorii DIICOT in dosarul in care este acuzat de divulgarea secretului care pericliteaza securitatea nationala, in cazul publicarii pe Facebook a protocolului semnat de Parchetul General…

- "Faptul ca Valcov e sub control judiciar, in vreme ce semnatarii protocoalelor sunt bine-mersi, arata EȘECUL lamentabil al așa-zisei lupte impotriva abuzurilor! M-am saturat de discursuri care NU prind niciodata viața in corpul legii! Valcov e pus sub control judiciar pentru ca a publicat un protocol…

- Dupa ce Ludovic Orban a declarat ca “este foarte putin probabil ca Pro Romania sa devina un partener”, Victor Ponta ii raspunde liderului PNL si pune “cruce” unui viitor guvern care sa lase PSD in opozitie inainte de 2020. “Ludovic – sa te scap de dilema : parlamentarii ProRomania NU vor vota un Guvern…

- Doru Stroe, sau ”Coco din Germania”, ori ”Jmecherul Occidentului”, șofer ”pe TIR internațional”, a fost condamnat, saptamana trecuta, de magistrații gorjeni la un an de inchisoare cu suspendare și la plata unei sume considerabile, cu titlu de daune morale, dupa ce, in urma cu aproape un an, s-a filmat,…

- O tanara din Hunedoara a fost obligata de instanta sa-i plateasca daune morale unui barbat pe care l-a jignit pe Facebook. Omul si-a angajat un avocat si i-a cerut celei cu care se afla in disputa 30 de mii de lei. La capatul unui proces de aproape un an a reusit sa demonstreze ca postarea cu pricina…

- Darius Valcov, consilierul premierului Dancila, susține intr-o postare pe Facebook ca datoria publica a scazut in decembrie 2018, comparativ cu decembrie 2016.„Datoria publica, in decembrie 2016, a fost 37,3% din PIB. In decembrie 2018, aceasta a coborat la 35,1% din PIB.”, scrie Valcov pe…