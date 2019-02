Stiri pe aceeasi tema

- Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), a anunțat ca va merge, impreuna cu tot Consiliul de Administrație al instituției, pentru a fi audiat in Parlament. Audierea va avea loc in data de 12 februarie. „Am primit, in sfarșit, o invitație valida”, a anunțat Isarescu, dupa ședința…

- Guvernul vrea ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) sa schimbe radical modul in care ROBOR este calculat sau poate chiar sa-l elimine, a declarat, pentru Bloomberg, consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, informeaza...

- Eugen Teodorovici l-a chemat la ordine pe guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, la sediul Ministerului de Finanțe, dar s-a lovit de refuzul acestuia. Cei doi ”titani” ai jocului economic al acestor zile se vor intalni, totuși, peste doar cateva zile. Pe 4 februarie, va avea loc Comitetul Național pentru…

- In loc sa-i ajute pe romani sa se imprumute in conditii mai avantajoase - asa cum a promis Cabinetul Dancila - taxa pe lacomie risca, de fapt, sa provoace tocmai efectul contrar, facandu-le oamenilor viata mai grea. In plus, acesta taxa ar putea impinge intreaga economie romaneasca catre recesiune.…

- Dupa ce Guvernul a adoptat, vineri seara, ordonanta de urgenta privind masurile fiscale, asa-numita”taxa pe lacomie”, reactiile nu au intarziat sa apara. Unul dintre cei care a comentat pe marginea subiectului a fost ex-ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu. Politicianul i-a criticat pe Eugen Teodorovici,…

- Scaderea cotei generale de TVA de la 19% la 18%, prevazuta sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2019 in Programul de Guvernare, nu va mai avea loc. Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, a argumentat dupa ședința de Guvern de vineri seara ca la nivelul instituției pe care o conduce a fost facuta o…

- Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, a dat asigurari joi ca la buget sunt bani pentru salarii si pensii, aratand ca in ultimii doi ani veniturile statului au crescut cu aproape 25%.