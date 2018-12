Stiri pe aceeasi tema

- Taxa "pe lacomie" anuntata de Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, in seara zilei de 18 decembrie, parte a ordonantei de urgenta ce contine o avalansa de masuri fiscal-bugetare controversate, ar urma sa taie semnificativ din profiturile...

- Liderul PSD Liviu Dragnea a convocat, pentru luni seara, o discuție cu reprezentanții Guvernului pe marginea proiectului de buget pe anul 2019, au declarat luni, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, surse social-democrate.La discuții sunt așteptați sa participe, printre alții, ministrul Finanțelor, Eugen…

- Adrian Dobre, a comentat, la emisiunea "100 de Minute", a Alessandrei Stoicescu, de la Antena 3, declarațiile Corinei Crețu prin care solicita premierului Viorica Dancila sa spuna oficial daca atacurile venite din partea unor social-democrați reprezinta poziția Guvernului. Ultima ieșire publica…

- Darius Valcov, consilierul pe probleme economice al premierului Viorica Dancila, a anuntat, duminica seara, la Antena 3, cati kilometri de autostrada si cati de cale ferata vor fi finalizati in acest an.

- Darius Valcov, consilierul pe probleme economice al premierului Viorica Dancila, a anunțat, duminica seara, cați kilometri de autostrada și cați de cale ferata vor fi finalizați in acest an, informeaza Mediafax. „Cand ne uitam din afara pare ca nu s-a schimbat nimic, dar, cand intram in birourile miniștrilor,…

- Darius Valcov, premierul consilierului Viorica Dancila, a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca protestatarii #rezist reprezinta „un fir de praf”. „Un firicel mic de praf in drumul nostru spre a cuceri istoria pe care o meritam”, a spus Valcov.

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a acuzat pe Facebook o "dezinformare mizerabila" facuta de postul B1TV pe tema conturilor deschise pentru copii, un proiect votat de Guvernul Dancila. Ulterior Valcov a intrat in direct la postul de televiziune pentru a discuta cu moderatorul…

- Judecata in dosarul in care consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, e acuzat ca ar fi mituit un angajat de la Cadastru, va incepe la Tribunalul Gorj, dupa ce magistratii Curții de Apel Craiova au respins, joi, definitiv, contestatiile inculpatilor, transmite corespondentul MEDIAFAX.Curtea…