Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul premierului, Darius Valcov, a precizat duminica seara la Antena 3 ca nu si-a deschis cont in banca pentru a-si primi salariul si ca aceasta este o forma de boicot, dupa ce la precedenta emisiune afirmatia sa potrivit careia nu are un cont in care sa-si primeasca banii a provocat comentarii…

- Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, a explicat ca exista o diferenta foarte mare intre dobanda la credit si dobanda la depozit si ca din acest motiv Banca Nationala ar trebui sa intervina, conform Antena3.ro. . "Nu e ilegal sa nu ai cont la banca. Dar in momentul in care acest ecart…

- Consilierul pe probleme economice al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a declarat duminica seara, la Antena 3, ca in continuare nu are cont bancar in semn de protest fața de dobanzile practicate de banci și a cerut intervenția BNR in domeniu.„Cand ecartul este de 1 la 8 intre dobanda…

- 'BNR nu va participa astazi (marti, n.r) la discutia din Comisia Economica din Senat pentru ca este nevoie mai intai de o intalnire cu Ministerul de Finante in cadrul Comitetului National de Supraveghere Macroprudentiala, dupa cum a declarat aseara si domnul consilier Valcov (Darius Valcov, consilierul…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan (PNL) sustine ca Romania are nevoie de guvernanti care sa priveasca spre viitor, pentru a ajunge la nivelul tarilor dezvoltate din Europa, iar practica descrisa de Darius Valcov, care nu are cont in banca si primeste salariul in plic, nu poate reprezenta un exemplu…

- Consultantul BNR a raspuns acuzațiilor potrivit carora Banca Naționala ar fi putut sa intervina sa opreasca acest curs, și ca cei de la BNR submineaza eforturile Guvernului de a crește puterea de cumparare a populației. „In aceasta noapte a fost o depreciere masiva pe piețele internaționale,…

- De la 1 ianuarie, Guvernul le-a deschis copiilor din Romania conturi de economii la Trezorerie, in care parintii sau tutorii pot depune bani. Astfel, pot beneficia de o dobanda de 3 la suta si o prima anuala in valoare de 600 de lei, acordata de stat, pana la implinirea varstei de 18 ani. Programul…

- "Instituim astazi un mecanism de economisire pentru copii, contul de economii Junior Centenar, care sa faciliteze accesul la educatie si sa acopere lipsa de venituri. Toti copiii din Romania vor fi inclusi pana la varsta de 18 ani intr-un mecanism activ de economisire. Concret, statul va deschide…