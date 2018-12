Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul premierului, Darius Vilcov, a declarat duminica, la Antena 3, ca George Soros este "papusarul" lui Dacian Ciolos. "In primul moment in care a venit Ciolos (in fruntea Guvernului - n.r.) stiti ce a facut? A modificat legea offset-ului si a spus: daca astia tot vor sa dea 2% din PIB, hai sa…

- Darius Valcov, consilier al premierului privind problemele economice, susține ca omul de afaceri George Soros este ”papușarul” fostului premier Dacian Cioloș,Vacov a facut referire la interese economice pe care le-ar avea George Soros in Romania, mentionand ca acesta vede tara noastra ca pe…

- Fostul premier Dacian Ciolos, liderul miscarii Romania Impreuna, sustine ca PSD doreste limitarea dreptului romanilor de a munci in strainatate "PSD ne intoarce in timp si, pe mai multe voci, cere limitarea dreptului romanilor de a munci in strainatate. Atat intelege acest partid din spiritul…

- Facebook a recunoscut miercuri ca o persoana importanta din conducerea companiei a angajat o firma de PR pentru a afla informatii despre omul de afaceri George Soroa si a submina astfel criticii companiei prin...

- Filantropul și omul de afaceri George Soros a cerut Facebook sa inițieze o ancheta interna independenta in privința propriilor activitați de lobby și relații publice, scrie Washington Times.

- Confruntata cu o serie de probleme dificile, Facebook a ales sa își discrediteze criticii angajând o firma de PR care i-a acuzat ca au legaturi cu omul de afaceri și filantropul George Soros, un personaj care este deja ținta conspirațiilor antisemite.

- ”Saptamana aceasta ar fi trebuit sa avem toate dovezile "tentaturii" de lovitura de stat, așa cum spune Liviu Dragnea la Antena 3. Vedem doar ca loviturile s-au mutat in partid. Doamna Firea, alt lider PSD, ne spunea cu cateva zile in urma ca șeful partidului pregatise cu doua saptamani inainte…

- Consilierul premierului Viorica Dancila Darius Valcov a postat, pe pagina sa de Facebook, un nou atac la adresa presedintelui Klaus Iohannis, de data aceasta printr-un filmulet in care compara miscarea #rezist cu nazimul si pe seful statului cu Hitler. Valcov a fost criticat recent si pentru ca a facut…