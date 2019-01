In aceste conditii, bancile locale ar urma sa plateasca in contul taxei pe active circa 5 miliarde de lei in 2019, potrivit calculelor ZF.

Valoarea medie a ROBOR in ultimele trei luni din 2018 s-a situat la 3,17% pe an, nivel care corespunde unei taxe pe activele bancare de 0,3%.

Cum taxa se aplica trimestrial, rata anuala a taxei este de 1,2%. Initial, bancile au interpretat ca taxa se calculeaza anual si doar se plateste trimestrial.