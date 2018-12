Stiri pe aceeasi tema

- Darius Valcov, premierul consilierului Viorica Dancila, a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca protestatarii #rezist reprezinta „un fir de praf”. „Un firicel mic de praf in drumul nostru spre a cuceri istoria pe care o meritam”, a spus Valcov.

- Darius Valcov, consilierul premierul, a declarat, duminica seara, ca ”Rezist, Antifa de Romania sunt un praf, un firicel mic de praf in drumul nostru spre a cuceri istoria pe care o meritam” si ca vocea Romaniei ar trebui sa se auda precum cele ale Italiei, Ungariei, Poloniei, Cehiei si Slovaciei.

- Darius Valcov, consilierul premierului Dancila, a lansat, intr-un interviu la Antena 3, o serie de atacuri la adresa comisarului european Corina Crețu, a președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, acuzand, totodata, Bruxelles-ul ca adopta un dublu standard cand vine vorba despre Romania.…

- Consilierul pe probleme economice al premierului Romaniei, Darius Valcov, susține, ca se aplica un dublu standard din partea Comisiei Europene privind anumite țari, printre care și Romania, considerand ca ar trebui sa urmam modelul unor state precum Polonia sau Ungaria."De departe exista un…

- Liviu Dragnea susține, dupa criticile aduse guvernului de Frans Timmermans, ca daca va continua dialogul cu Romania, vicepreședintele Comisiei Europene va constata ca țara noastra merge in direcția buna, nu in cea greșit."Sunt convins ca daca va fi deschis in continuare spre dialog o sa constatate…

- "As vrea sa salut si sa ii transmit doamnei prim-ministru aprecieri pentru modul in care s-a prezentat, care ii face cinste si face cinste Romaniei. As vrea sa vad si alti romani in masura sa prezinte si sa promoveze si sa apere pana la urma imaginea si interesele Romaniei cum a facut-o doamna prim-ministru…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a explicat ca in cadrul intalnirii cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, acesta a dat asigurari ca nici nu se pune problema activarii articolului 7 pentru Romania, așa cum s-a intamplat in cazul Poloniei și Ungariei.”Apreciez ca…

- PNL cere demisia lui Darius Valcov dupa ce acesta a publicat pe pagina sa de Facebook o fotografie cu fisa medicala a unui protestatar, conform careia ar avea tulburari de personalitate, numindu-l ”sandilau”. Postarea lui Valcov a disparut la scurt timp, ulterior consilierul premierului scriind ca aceasta…