Stiri pe aceeasi tema

- Darius Valcov, consilier in aparatul de lucru al prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila, a fost condamnat astazi la 8 ani de inchisoare cu executare de Inalta Curte de Casație și Justiție. In dosar, Valcov este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si operatiuni financiare sau acte de comert…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat pe Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, actual consilier de stat al premierului, la 8 ani de inchisoare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Sentința a fost data de prima instanța…

- Consilierul de stat in aparatul primului ministru Viorica Dancila, Darius Valcov, a fost condamnat la 8 ani de inchisoare cu executare, in prima instanța.Citește și: BOMBA ZILEI - Consilierul lui Dancila, condamnat la 8 ani de inchisoare cu executare Intrebarea care sta pe buzele tuturor…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie l au condamnat pe fostul primar al Slatinei, Darius Valcov, actual consilier in aparatul de lucru al prim ministrului, la 8 ani de inchisoare cu executare. Decizia nu este definitiva, potrivit Digi 24. Valcov este acuzat de trafic de influenta, spalare…

- Magistratii Inaltei Curți de Casație și Justiție l-au condamnat pe fostul primar al Slatinei Darius Valcov, actual consilier in aparatul de lucru al prim-ministrului, la 8 ani de inchisoare cu executare. Decizia nu este definitiva. Este vorba de dosarul in ...

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au dispus o pedeapsa de 8 ani inchisoare pe numele fostului ministru de Finante din Guvernul Ponta. Decizia e in prima instanta. Revenim! Darius Valcov, condamnat la inchisoare is a post from: Ziarul National Darius Valcov, condamnat la inchisoare…

- Lucian Marius Papacostea, avocat bucurestean, contesta decizia prin intermediul careia i a fost respinsa cererea de revizuire a dosarului in care a fost condamnat la un an de inchisoare pentru inselaciune. Contestatia lui Lucian Marius Papacostea a fost trimisa spre solutionare Inaltei Curti de Casatie…

- Medicul homeopat din Constanta Victor Emanuel Bot, condamnat definitiv la pedeapsa de 11 ani si patru luni de inchisoare, a formulat un recurs in casatie. Actiunea medicului va fi solutionata de judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Primul termen a fost stabilit pentru data…

- 'A fost schimbata incadrarea unei fapte, din complicitate la spalare de bani in tentativa de spalare de bani. Tribunalul Cluj il condamnase la 6 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si complicitate la spalare de bani, iar Curtea de…

- Sociologul spune ca președintele Klaus Iohannis nu se poate mandri cu discursul pe care l-a avut la CSM. "In mod evident, președintele Iohannis nu trebuia sa spuna ceea ce a spus astazi la o intalnire foarte importanta a unei puteri judecatorești. Pe același model ne putem aștepta ca domnul…

- Fostul ministru al Internelor Gabriel Berca a fost condamnat definitiv joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la doi ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. Initial, Gabriel Berca a fost condamnat in mai 2016 de Curtea de Apel Bacau la trei ani de inchisoare,…

- Fostul ministru de Interne in guvernarea Boc, Gabriel Berca, a fost condamnat joi, definitiv, de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, la doi ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de...

- Fostul ministru al Internelor Gabriel Berca a fost condamnat definitiv joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la doi ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta.

- Fostul ministru al Internelor Gabriel Berca a fost condamnat definitiv joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la doi ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. Initial, Gabriel Berca a fost condamnat in mai 2016 de Curtea de Apel Bacau la trei ani de inchisoare,…

- Fostul ministru al Internelor Gabriel Berca a fost condamnat definitiv joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la doi ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de...

- Fostul ministru al Internelor, Gabriel Berca, a fost condamnat, definitiv, joi, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la doi ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta.Initial, Gabriel Berca a fost condamnat in mai 2016 de Curtea de Apel Bacau la trei…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis reprimirea judecatoarei Camelia Bogdan in magistratura intr-o decizie definitiva pronuntata azi, informeaza HotNews.ro. Camelia Bogdan va fi mutata disciplinar de la Curtea de Apel Bucuresti la Curtea de Apel Targu Mures. Inalta ...

- Au trecut 3 ani de zile de cand senatorul Marius Nicoara a fost implicat intr-un accident rutier, produs in Cluj-Napoca. Polițiștii au stabilit atunci ca Nicoara se afla sub influența bauturilor alcoolice. In dosarul deschis in mai 2017, dupa numeroase amanari, magistrații Inaltei Curti de Casație si…

- Senatorul PNL Marius Nicoara a fost condamnat marti, 12 decembrie, la un an de inchisoare cu suspendare de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie. Parlamentarul condusese baut si a tamponat o masina deoare nu a respectat distanta fata de autoturismul din fata. Accidentul rutier s-a petrecut in noiembrie…

- NEWS ALERT Inchisoare cu suspendare pentru senatorul Marius Nicoara. Baut fiind, a facut accident si accidentat o persoana Senatorul PNL Marius Nicoara a fost condamnat, marti, la un an de inchisoare cu suspendare de catre magistratii curtii supreme, pentru ca, in noiembrie 2014, s-a urcat baut la volan…

- Vasile Balint zis "Sile Camataru" a fost condamnat definitiv luni de Inalta Curte de Casație și Justiție la 5 ani și 6 luni de inchisoare cu executare, intr-un dosar de infracțiuni de violența - șantaj, camatarie, omor, nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Inițial,…

- Vasile Balint zis Sile Camataru a fost condamnat definitiv luni de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 5 ani si 6 luni inchisoare cu executare, intr un dosar de infractiuni de violenta santaj, camatarie, omor, nerespectarea regimului armelor si munitiilor, informeaza Agerpres.ro. In acelasi dosar,…

- Vasile Balint zis "Sile Camataru" a fost condamnat definitiv luni de Inalta Curte de Casație și Justiție la 5 ani și 6 luni inchisoare cu executare, intr-un dosar de infracțiuni de violența - șantaj, camatarie, omor, nerespectarea regimului armelor și munițiilor. În același…

- Fostul deputat Cristian Rizea a fost condamnat, joi, de Inalta Curte de Casație și Justiție la 4 ani și 8 luni inchisoare cu executare pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de influența, spalare de bani și influențarea declarațiilor. De asemenea, Instanța a dispus confiscarea sumei de 300.000 de…

- Fostul deputat Cristian Rizea a fost condamnat, joi, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 4 ani si 8 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor, informeaza Agerpres.ro. Cristian Rizea a primit 3 ani pentru…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au decis condamnarea lui Rizea la trei ani de inchisoare pentru trafic de influenta si spalare de bani, iar pentru infractiunea de influentare a declaratiilor instanta a dispus pentru fostul deputat doi ani de ani inchisoare. In final, fostul parlamentar…

- Fostul deputat Cristian Rizea a fost condamnat, joi, de Inalta Curte de Casație și Justiție la 4 ani și 8 luni inchisoare cu executare pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de influența, spalare de bani și influențarea...

- Fostul deputat Cristian Rizea a fost condamnat, joi, de Inalta Curte de Casație și Justiție la 4 ani și 8 luni inchisoare cu executare pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de influența, spalare de bani și influențarea declarațiilor. Cristian Rizea a primit 3 ani pentru spalare de bani,…

- Fostul deputat Cristian Rizea a fost condamnat, joi, de Inalta Curte de Casație și Justiție la 4 ani și 8 luni inchisoare cu executare pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de influența, spalare de bani și influențarea declarațiilor. În același dosar, Lucian Colțea,…

- CONDAMNARE…Fostul senator de Vaslui si ministru de Interne Cristian David a fost condamnat, in prima instanta, de magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie la 5 ani de inchisoare cu executare. De asemenea, judecatorii au decis si confiscarea sumei de 500.000 de euro ce a reprezentat mita din…

- Magistratii instantei supreme au decis, marti, schimbarea incadrarii juridice a faptei in dosarul fostului ministru de Interne Cristian David, din luare de mita in trafic de influenta, si condamnarea acestuia la cinci ani de inchisoare si interzicerea unor drepturi. Decizia, a carei pronuntare…

- Magistratii Inalte Curti de Casatie si Justitie au decis, marti, in unanimitate, schimbarea incadrarii juridice a faptei lui David Cristian, din infractiunea de luare de mita, in infractiunea de trafic de influenta. Cu majoritate de voturi, magistratii au decis condamnarea fostului ministru de Interne…

- Fostul ministru de Interne Cristian David a fost condamnat, marți, de Inalta Curte de Casație și Justiție la cinci ani de inchisoare in dosarul in care a fost acuzat de DNA ca a primit mita de 500.000 de euro. Decizia nu este definitiva. Magistrații au decis schimbarea încadrarii…

- Fostul ministru de Interne Cristian David a fost condamnat, marți, de Inalta Curte de Casație și Justiție la cinci ani de inchisoare in dosarul in care a fost acuzat de DNA ca a primit mita de 500.000 de euro. Decizia nu este definitiva. AGERPRES/(AS — autor: Mihai Stoica, editor: Cristina…

- Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție l-au condamnat pe fostul ministru de Interne Crisitan David la cinci ani de închisoare cu executare, în dosarul în care a fost acuzat de DNA ca ar fi primit o mita de 500.

- Procesul lui Uioreanu, condamnat pentru luare de mita, amanat Curtea de Apel Cluj a decis, vineri, amanarea procesului in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Cluj Horea Uioreanu a fost condamnat de Tribunalul Cluj la inchisoare pentru luare de mita. "Procesul s-a amânat pe…

- "Procesul s-a amanat pe 17 ianuarie, pentru ca, din motive obiective, a lipsit unul dintre inculpati", a declarat, pentru Agerpres, Adrian Danila, expert pentru informatii publice la Curtea de Apel Cluj. Pe 12 mai 2016, Horea Uioreanu a fost condamnat la sase ani si jumatate de inchisoare…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) l-au condamnat, marti, pe avocatul Ion Victor Axinte la cinci ani si opt luni de inchisoare, in urma recursului formulat de acesta, dupa ce Curtea de Apel Iasi a decis condamnarea avocatului la cinci ani si 10 luni de inchisoare. Decizia ICCJ…

- Avocatul iesean Ion Victor Axinte, care a comis in luna martie un accident soldat cu doi morti si doi raniti dupa ce a urcat baut la volan, a fost condamnat la cinci ani si opt luni de inchisoare, sentinta fiind definitiva.Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) l-au condamnat,…

- Fostul primar al Ploiestiului Iulian Badescu a fost condamnat definitiv, marti, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani de inchisoare cu suspendare, intr un dosar in care este acuzat de savarsirea unor fapte de coruptie, legate printre altele si de modul in care a fost finantata echipa de…

- Fostul primar al Ploieștiului Iulian Badescu a fost condamnat definitiv, marți, de Inalta Curte de Casație și Justiție la trei ani de inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care este acuzat de savarșirea unor fapte de corupție, legate printre altele și de modul in care a fost finanțata echipa…

- Fostul primar din Ploiești, Iulian Badescu, a fost condamnat, marți, la trei ani de inchisoare cu suspendare. Sentința este definitiva. Judecatorii Inaltei Curți de Casație și Justiție au decis, in dosarul de corupție in care fostul edil prahovean a fost judecat, și o perioada de incercare…

- Fostul primar al Ploieștiului Iulian Badescu a fost condamnat definitiv, marți, de Inalta Curte de Casație și Justiție la trei ani de inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care este acuzat de savarșirea unor fapte de corupție, legate printre altele și de modul in care a fost finanțata echipa…

- Avocatul ieșean Victor Axine, care a accidentat mortal doua persoane, dupa ce a urcat beat la volan si a circulat cu masina cu o viteza de 150 de kilometri la ora, a fost condamnat de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 5 ani si 8 luni de inchisoare, decizia fiind definitiva.

- Avocatul iesean Ion Victor Axinte, care a comis in luna martie un accident soldat cu doi morti si doi raniti dupa ce a urcat baut la volan, a fost condamnat la cinci ani si opt luni de inchisoare, sentinta fiind definitiva. Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) l-au condamnat, marti,…

- Avocatul iesean Victor Ion Axinte a fost condamnat definitiv astazi la 5 ani si 8 luni de inchisoare, in urma deciziei magistratilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Anterior, in prima instanta, acesta primise o pedeapsa de 5 ani si 10 luni. La inceputul acestui an, avocatul a provocat un accident…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins vineri seara ca neintemeiata contestatia depusa de milionarul Puiu Popoviciu la decizia de condamnare la sapte ani de inchisoare. Omul de afaceri este in prezent la Londra, iar statul roman a solicitat extradarea lui Puiu Popoviciu.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins vineri seara ca neintemeiata contestatia depusa de milionarul Puiu Popoviciu la decizia de condamnare la sapte ani de inchisoare. Omul de afaceri este in prezent la Londra, iar statul roman a solicitat extradarea lui Puiu Popoviciu.

- Gigi Chiru, ex-președintele și senator PDL Constanta, ex-copresedinte al PNL, actual vicepreședinte ALDE Constanța, a fost condamnat la șase luni închisoare cu suspendare. Decizia este definitiva. Magistratii Înaltei Curti de Casatie si Justitie a României au respins apelul…

- Pedepsele principale aplicate lui Puiu Popoviciu se justifica prin faptul ca acesta a fost "organizatorul din umbra" al ilegalitaților din dosarul "Baneasa", potrivit motivarii sentinței prin care Înalta Curte de Casație și Justiție