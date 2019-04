Darius Valcov cere o amanare de doua luni pentru a-si angaja un avocat

Stiri pe aceeasi tema

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie amanat pentru 11 iunie judecarea apelului in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru trafic de influenta si…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat, marti, pentru 11 iunie, dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru trafic de ...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat, marti, pentru 11 iunie, dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, a fost condamnat in prima instanta...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat, marti, pentru 11 iunie, dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru trafic de influenta si spalare de bani. Valcov nu s-a prezentat…

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie incepe marți judecarea apelului in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina și ministru al Finanțelor, a fost condamnat in prima instanța la 8 ani de inchisoare pentru trafic de

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie incepe marti judecarea apelului in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru trafic de influenta si spalare…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie incepe marti, 16 aprilie, judecarea apelului in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru trafic de influenta si spalare de bani. Decizia de condamnare…

- Darius Valcov se afla la volanul unui autoturism pe drumul national DN 65, care face legatura intre Slatina si Pitesti, cand a fost luat de radar in localitatea Cerbu din judetul Arges. Pentru ca depasise viteza legaa in localitate, politistii i-au aplicat fostului primar al Slatinei o sanctiune…