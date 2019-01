Stiri pe aceeasi tema

- Franta vrea sa mentina echilibrul aliantei dintre producatorii auto Renault si Nissan Motor, dupa ce Carlos Ghosn a fost arestat in Japonia, a declarat presedintele Emmanuel Macron, transmit AFP si Jiji, potrivit agerpres.ro.Citește și: BUBUIE nervii in PNL, dupa prezentarea sondajelor interne:…

- Premierul Greciei, Alexis Tsipras, a anuntat luni planuri de majorare a salariului minim lunar cu aproximativ 11%, prima astfel de crestere in aproape un deceniu, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: BUBUIE nervii in PNL, dupa prezentarea sondajelor interne: Crin Antonescu ii…

- Inchiderea partiala a serviciilor federale americane timp de peste o luna a costat economia SUA 11 miliarde de dolari, dintre care 3 miliarde de dolari nu vor putea fi recuperate, informeaza luni serviciile bugetare ale Congresului (CBO), relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: BUBUIE…

- Consilierul premierului pe probleme economice, Darius Valcov, a catalogat drept "inventie" scenariul unei "cote de 10%" in materie de disponibilizari in sistemul public, dar a precizat ca se fac analize in ceea ce priveste reorganizarea si functionarea in parametri cat mai buni a unor institutii.…

- Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei nu va inregistra observatori oficiali din partea Federatiei Ruse pentru alegerile prezidentiale ce vor avea loc la 31 martie, pentru ca Rusia "este un stat agresor", a declarat seful diplomatiei ucrainene, Pavlo Klimkin, informeaza luni EFE, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Procurorul șef interimar al DNA, Nistor Calin, a solicitat revocarea din funcție a procurorilor de la DNA Oradea, cei care au fost inregistrați in timp ce vorbeau despre dosare facute judecatorilor.Citește și: BUBUIE nervii in PNL, dupa prezentarea sondajelor interne: Crin Antonescu ii SPULBERA…

- Protestatarul Cristian Mihai Dide a fost declarat inapt de catre Jandarmeria Capitalei la evaluarea psihologica pentru un post de muncitor necalificat, anunțul fiind facut chiar de catre manifestant.Citește și: BUBUIE nervii in PNL, dupa prezentarea sondajelor interne: Crin Antonescu ii SPULBERA…

- Darius Valcov, consilierul premierului pe economie, primește salariul in plic, deoarece nu are cont la nicio banca, conform propriilor declarații facute duminica seara, intr-o emisiune TV.Vezi și: BUBUIE nervii in PNL, dupa prezentarea sondajelor interne: Crin Antonescu ii SPULBERA socotelile…