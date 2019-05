Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a anunțat și el transferul lui Darius Olaru (mijlocaș ofensiv - 20 de ani) la FCSB, fotbalist pe care a platit 600.000 de euro celor de la Gaz Metan. „Da, este adevarat. L-am luat pe Olaru. Am dat 600 de mii de euro și l-am luat pe baiat", a spus Becali pentru TV Digi Sport. GSP.ro a anunțat…

- Anamaria Prodan confirma transferul lui Darius Olaru (20 de ani) la FCSB. Impresara ii ureaza succes fotbalistului pe care formația roș-albastra l-a dorit in mai multe randuri. „Ne chinuim de ceva ani sa ajungem la Steaua. Sunt fericita pentru Darius! Acum o sa creasca enorm și cu siguranța o sa mearga…

- Intre cautarile pentru succesorul lui Teja, Gigi Becali continua sa bifeze transferuri importante pentru sezonul urmator. In aceasta saptamana va rezolva o achiziție extrem de valoroasa, unul dintre cei mai curtați tineri fotbaliști din Liga 1. Numele lui: Darius Olaru. Mijlocașul celor de la Gaz Metan…

- Finantatorul echipei de fotbal FCSB, Gigi Becali, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ca antrenorul Mihai Teja va pleca de la formatia bucuresteana la finalul acestei editii de campionat, locul sau urmand a fi luat de Marius Sumudica, doar in conditiile in care suporterii ar fi de acord. …

- Juristul CSA Steaua, Florin Talpan, a exclus posibilitate ca vreodata, CSA Steaua si FCSB sa fuzioneze, sau ca echipa din Liga 1 sa evolueze pe noua arena din Ghencea. Mai mult decat atat, juristul e convins ca in curand clubul patronat de Gigi Becali se va desfiinta dupa ce se va da verdictul final…

- Ionel Ganea a vorbit la emisiunea GSP LIVE despre Gigi Becali, patronul FCSB, și l-a ironizat pe acesta pentru rezultatele avute de echipa in ultimele sezoane. Vezi in video declarația lui Ionel Ganea „Sincer, nu am nicio problema cu echipa. Pentru mine tot Steaua e, nu FCSB! Nu am o problema.…

- "Eu ii multumesc ca ma apreciaza. Este un om de fotbal cu experienta, dar raspunsul meu a fost intotdeauna foarte clar. Respect clubul Steaua, cu toate performantele pe care le-a facut in fotbal, a fost si o imagine pentru tara noastra, pentru fotbalul romanesc, daracolo nu pot sa antrenez niciodata.…

- Transferul lui Razvan Oaida la FCSB a fost realizat in ultima zi in care s-au putut face mutari in Liga 1, pe 25 februarie. Gigi Becali si Valeriu Iftime au ajuns la un acord pentru mijlocasul de 20 de ani, in schimbul a 700.000 de euro, plus un procent pe care il pastreaza moldovenii la o viitoare…