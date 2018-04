Stiri pe aceeasi tema

- Control de amploare in pietele si complexurile comerciale din Capitala, unde peste 100 de politisti si inspectori sanitar-veterinari fac controale, verificarile vizand comercializarea produselor alimentare.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atentionare nowcasting cod galben de vant puternic pentru Bucuresti, valabila pana la ora 17.00. Meteorologii avertizeaza ca, in Capitala, se vor inregistra intensificari temporare ale vantului care vor atinge la rafala 55-65…

- Un accident grav a avut loc duminica dimineata in Bucuresti, dupa ce un cetatean turc a pierdut controlul asupra volanului si a lovit 8 masini parcate. Nu s-au inregistrat victime. Potrivit politistilor rutieri, tamponarea a avut loc pe strada Doamna Ghica, sensul Colentina catre Heliade…

- Sambata seara, in București a avut loc un eveniment neobișnuit. Dupa mai multe șicanari intre doua mașini, in trafic, unul din șoferi ar fi scos un pistol pentru a-i amenința pe cei din autovehiculul vecin. Autoritațile ajunse la fața locului au avut o surpriza imensa, in momentul in care au percheziționat…

- Procurorii DIICOT au facut, miercuri dimineata, 15 perchezitii domiciliare in Capitala si in sapte judete pentru destructurarea unei grupari specializate in clonarea datelor bancare, concomitent in Italia avand loc 20 de perchezitii. Prejudiciul ajunge la 1.000.000 de euro.

- Traficul rutier pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti si pe mai multe artere din judetele Dambovita, Arges, Maramures, Gorj, Prahova, Buzau se desfasoara ingreunat, miercuri dimineata, in conditii de ceata, informeaza Centrul Infotrafic al Politiei Romane.Citeste si: Vesti PROASTE pentru fratii…

- Un nou proiect internațional este gata sa fie prezentat publicului pe scena Teatrului Luceafarul Iași. O redutabila echipa de artiști ai teatrului de animație de peste ocean – Irina Niculescu Lewandowski și John Lewandowski, din Statele Unite ale Americii, au lucrat in ultima luna și jumatate cu actorii…

- Primele declarații ale preotului care va oficia slujba de incinerare a lui Andrei Gheorghe. Acesta a ținut sa precizeze ca slujba va fi oficiata de preoții de la Biserica Ortodoxa Rusa, jurnalistul fiind nascut in Rusia. Dupa trei zile in care a fost ținut in frigiderul IML ”Mina Minovici”, trupul lui…

- Cine vrea sa-i aduca un ultim omagiu jurnalistului Andrei Gheorghe poate sa faca asta astazi si maine pana la ora 22, pe strada Mendeleev din Capitala. Trupul nensufletit a ramas la IML, dar...

- Vremea va fi deosebit de rece in Capitala in perioada urmatoare, cand temperaturile maxime se vor situa in jurul valorii de zero grade Celius, iar minimele vor cobori la minus patru grade Celsius.

- Compania Ryanair renunța la zborurile din Craiova. Compania aeriana low-cost Ryanair renunța și la zborurile din Craiova, dupa ce a suspendat deja toate zborurile din Oradea și Timișoara. Compania irlandeza Ryanair a invocat motive comerciale pentru inchiderea bazelor din Oradea, Timișoara și Craiova.…

- Vasluianul declarat mort in 2016, a pierdut procesul prin care cerea anularea decesului. Barbatul a declarat ca a pierdut procesul, pe motiv ca a formulat prea tarziu calea de atac, la aproximativ doi ani de la pronuntarea decesului. “In acte sunt mort, deși traiesc. Nu am nicio sursa de venit, iar…

- Biblioteca Centrala Universitara ”Carol I” din București, construita in 1895, este cea mai veche biblioteca universitara din București. Cladirea a fost construita pe locul cumparat de Regele Carol I și a fost proiectata de arhitectul francez Paul Gottereau. Construcția cladirii a fost finalizata in…

- Clubul CSM București da lovitura dupa lovitura pe piața transferurilor. Dupa mutarile impresionante de la handbal sau rugby, și secția de tenis a reușit o performanța in materie. Sorana Cirstea, locul 35 mondial, a intrat in familia CSM-ului și este ”tigroaica” cu acte in regula. Tenisul feminin din…

- Gest impresionant facut de mai mulți elevi de la un liceu din București. Aceștia au inceput sa stranga bani pentru dotarea secției de ortopedie a spitalului Marie Curie din București. Pentru a se asigura ca misiunea lor este una de succes, aceștia au pus la cale un spectacol caritabil și un targ de…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta se circula ingreunat din cauza ploii torentiale care a redus vizibiliatea sub 30 de metri, intre kilometrul 190 si intrarea pe autostrada A4. Reamintim ca la nivelul tarii exista cinci drumuri nationale…

- Accident cu doua mașini pe Calea Moșilor din Capitala! Un eveniment rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe una dintre cele mai circulate artere din București. Tramvaiele care circula in zona respectiva sunt blocate pe șine. Potrivit reprezentanților Poliției Rutiere, evenimentul s-a produs in dreptul…

- Peste 50.750 de imobile au fost vandute in februarie, la nivel national, reiese din datele centralizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), publicate vineri, informeaza AGERPRES . Statistica arata ca, in intervalul mentionat, in Romania, numarul caselor, terenurilor si…

- Potrivit Politiei Romane, la aceasta ora, politistii din Mehedinti fac opt perchezitii in Mehedinti si Dolj, precum si in Bucuresti, la persoane suepectate de infractiuni contra patrimoniului, urmand sa fie dusi la audieri zece suspecti. De asemenea, vor fi puse in aplicare doua mandate de aducere,…

- Circulatia pe drumurile din noua judete, dar si in Capitala, ar putea fi afectata de precipitatii mixte si local de polei, anunta Centrul Infotrafic. Duminica dimineata sunt inchise doua drumuri judetene din Olt si din Vaslui, iar 13 trenuri sunt anulate.

- Vremea in București pe 2 martie 2018. Capitala se afla sub avertizare cod portocaliu de ger, pana la ora 11:00. Valul de frig va persista și se vor inregistra temperaturi cu peste 10…15 grade mai coborate decat valorile normale pentru aceasta perioada. Vremea in București pe 2 martie 2018. Deși valorile…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a explicat ca se intervine in flux continuu, inca de azi noapte pentru curațarea drumurilor din Capitala. Firea a precizat ca, anul acesta, in Capitala avem 12 mașini de topit zapada și acestea vor fi amplasate in mai multe zone din București.”In…

- Echipa de robotica din cadrul Colegiului Național „ Ecaterina Teodoroiu” va primi suma de 3.570 de lei din bugetul propriu al Municipiului Targu Jiu, suma necesara transportului echipei la concursul internațional First Tech Challenge Romania care va avea loc la București. Evenimentul va avea…

- Temperatura minima inregistrata in Bucuresti in intervalul 1901-2016 a fost de -24.9 grade Celsius, aceasta valoare minima fiind masurata in iarna lui 1929. In noaptea de duminica spre luni au fost -15 grade urmand ca in noptile care urmeaza temperaturile in Capitala putand cobori spre -20 de grade,…

- Universitatea din Bucuresti si Universitatea Politehnica anunta ca vor avea program normal luni, cu posibilitatea ca, in functie de evolutia vremii, sa se ia in calcul si posibilitatea suspendarii cursurilor, scrie NEWS.RO.Citeste si: Romania, sub zodia protestelor: Manifestatii in mai multe…

- Manifestații pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si a Laurei Codruta Kovesi sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica, in fața monumentului dedicat eroilor Revoluției din decembrie 1989 din Alba Iulia, dar și in București si in alte orase, precum Cluj-Napoca, Sibiu, Arad, Ploiesti,…

- Politistii constanteni au ridicat in vederea confiscarii 7,5 kilograme de cannabis de la doua tinere din Bucuresti, care incercau sa le vanda in Constanta si in Capitala, cele doua femei fiind arestate. Potrivit unui comunicat de presa remis joi, AGERPRES, de Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ)…

- Ambasada Statelor Unite ale Americii va fi inchisa luni, cand este sarbatorita Ziua Presedintilor, informeaza un comunicat al misiunii diplomatice la Bucuresti transmis AGERPRES. Toate serviciile ambasadei isi vor relua activitatea marti, arata sursa citata. Pana la mijlocul anilor 39;70, ziua de 22…

- Mamele care isi iau concediul medical pre si/sau post natal de 126 de zile platesc contributii sociale majorate de la 10,5% in 2017 la 25% in 2018, astfel ca indemnizatia lor pentru acest concediu ar putea scadea proportional, a declarat marti Claudia Sofianu, expert fiscal in cadrul EY Romania.…

- „Eu am avut o serie lunga de interviuri cu generalul Iulian Vlad, intre 2003 și 2008. Marturiile lui de atunci, sigur ca nu erau influențate atat de tare politic, erau inca intr-o perioada in care nu avea curajul sa iasa public. Intrebarile mele și cercetarea mea era de istoric. Nu erau intrebari…

- Au inceput probele orale la Bacalaureat 2018 , iar elevilor le sunt testate cumpetentele de comunicare in limba romana, in limba materna, intr-o limba straina si competentele digitale. Toate informațiile despre Bacalaureat 2018, AICI Luni, elevii din clasele a XII-a si a XIII-a au inceput examenul de…

- Un copil din Targu Jiu a murit duminica la Spitalul Marie Curie din Capitala. Ingrozite, rudele susțin ca baiatul a fost diagnosticat cu meningita. Un elicopter SMURD l-a transportat vineri pe copilul suspectat de meningita de la Targu Jiu la București, scrie observator.tv . Duminica dimineanța, copil…

- Dupa ce, in noiembrie 2017, a susținut doua partide-test (la București, pe Stadionul Național „Arcul de Triumf”), caștigand cu Samoa (17-13) și pierzand (scor 20-25) cu Tonga (naționala calificata la CM 2019), naționala Romaniei a intrat in focul partidelor-retur din „Rugby Europe Championship” (REC),…

- Un seism de magnitudine ML 2.7 a fost inregistrat in judetul Buzau, la ora 22.22, la 122 kilometri adancime. Conform datelor publicate de Centrul Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a avut epicentrul la coordonatele 45.55 N ; 26.46 E la 127 km N de Bucuresti, 53 km NV de Buzau si 8 km NE de Gura…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a spus, joi, intr-o conferinta de presa, ca in acest moment nu se poate vorbi despre o epidemie de gripa, fiind “doar o circulatie mai intensa a virusului gripal” si focare locale, dar imbolnavirile se vor prelungi pana in luna aprilie si trebuie luate masuri de siguranta.…

- Parcul auto national din Romania a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitati, in crestere cu 8,91% fata de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultate de AGERPRES. Statistica de specialitate…

- "Copilul de 10 ani este la Terapie intensiva, supravegheat, i se corecteaza dezechilibrele biologice. Este alimentat pe sonda nazo-gastrica. Luni se vor trage concluzii", a precizat sambata dr. Florin Bica, potrivit Agerpres. Presa a relatat despre cazul acestui copil, victima a unui accident…

- Istoricul Neagu Djuvara a murit joi, la un spital privat din Capitala. Informatia a fost confirmata pentru AGERPRES de apropiati ai familiei. Neagu Djuvara avea 101 ani. Istoricul s-a nascut in august 1916, la Bucuresti. Pe 25 august 2016, in contextul…

- Caile Ferate Romane anunta ca, miercuri, 24 ianuarie, un tren, denumit simbolic Trenul Unirii, va calatori din Bucuresti catre Iasi, marcand astfel cei 159 de ani de la Unirea Principatelor de catre A.I. Cuza. In acest tren se vor urca membri ai Clubului Pasionatilor Feroviari si personalul CFR.

- Mii de oameni din toata tara s-au strans sambata in Piata Universitatii din Bucuresti la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale. La Universitate au avut loc si incidente intre jandarmi si protestatari, dupa ce fortele de ordine au format un cordon si au…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat, duminica seara, referindu-se la protestele de strada, ca ar trebui asumate astfel de adunari publice". "Eu cred ca ar trebui sa fie asumate aceste adunari publice, ele sunt permise de lege daca sunt autorizate, si nu vad de ce, daca s-ar face…

- Zeci de mii de oameni protesteaza, la ora transmiterii stirii, in Capitala, coloana pornind de la Universitate spre Palatul Parlamentului. Oamenii sunt nemultumiti de modificarile la legile justitiei.

- Sute de oameni din toata țara au plecat spre București pentru a participa la protestul fata de modificarile aduse legilor justiției. Au ajuns in Capitala si protestatarii care au pornit pe jos din Cluj și Tirgu-Mureș.

- Se anunta un protest masiv in aceasta seara in Piata Universitatii din Capitala. Mii de oameni din tara li se alatura protestatarilor din Bucuresti pentru a incerca sa stopeze legile justitiei votate deja in Parlament. La aceasta ora, sute de oameni sunt deja in Gara de Nord, acolo de unde vor pleca…

- Fostul senator UDMR a lansat pe Facebook o chemare la mitingul de sambata din Capitala, anuntand inchirierea unui autobuz. "Pe 20 ianuarie, la Bucuresti, la miting. Nori negri se aduna: premierul desemnat a declarat ca sprijina total contrareforma din justitie. Pe 20 ianuarie sa aparam cat mai multi…

- Peter Eckstein-Kovacs, membru UDMR, anunta pe pagina sa de Facebook ca organizeaza o deplasare cu autocarul la protestul din 20 ianuarie de la Bucuresti. Fostul senator a declarat pentru Gandul ca actiunea ii apartine in totalitate si ca nu s-a consultat cu nimeni din UDMR pe marginea acestui demers.

- Mihaela Raluca Tudor, o jurnalista din Bucuresti, se teme pentru viata ei, dupa ce a fost terorizata de un individ periculos, care este cercetat in numeroase dosare. Ea a facut publica povestea ei trista si a tras un semnal de alarma, dupa ce procurorii l-au lasat in libertate pe agresor.

- O tanara mamica originara din Pitesti, care s-a mutat recent la Bucuresti, a fost plimbata aiurea, de mai multe ori, intre Capitala si Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Arges, pentru ca angajatale institutiei fie n-au raspuns la telefon, fie n-au putut oferi o simpla informatie solicitata…