Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep o intalnește pe jucatoarea japoneza Naomi Osaka, in varsta de 20 de ani, locul 44 WTA. Cele doua s-au mai intalnit de trei ori pana acum, Halep ieșind invingatoare de fiecare data. Daca va invinge o va intalni in finala pe Daria Kasatkina care a trecut de Venus Williams in 3 seturi in…

- Daria Kasatkina s-a calificat in finala turneului de la Indian Wells. Rusoaica a invins-o in trei seturi (4-6, 6-4, 7-5) pe americanca Venus Williams (37 de ani, locul 8 WTA). Daria Kasatkina (20 de ani, locul 19 WTA) bifeaza astfel a doua ei finala din 2018. Pe prima a disputat-o in februarie, la…

- Simona Halep (1 WTA) joaca sambata dimineata un meci de o importanta uriasa, cu Naomi Osaka (Japonia, 44 WTA), in semifinalele de la Indian Wells (ora 05:30). Halep se desprinde la 1.120 de puncte de Wozniacki daca se califica in finala de la Indian Wells Calificarea intr-o finala…

- Simona Halep este la doar un pas de a juca o noua finala la un turneu major in acest an. Dupa ce a cedat in ultimul act la Australian Open, liderul mondial a ajuns in semifinala turneului de la Indian Wells. In semifinala competitiei, aceasta va juca impotriva niponei, Naomi Osaka. Halep porneste…

- Simona Halep mai are doua hopuri pana la un nou trofeu la Indian Wells, al doilea din cariera și din ultimii trei ani. Liderul mondial s-a calificat ieri in careul de ași al turneului Premier Mandatory din Statele Unite ale Americii, acolo unde va avea un meci foarte greu cu revelația acestui sezon…

- Organizatorii turneului WTA de la Indian Wells au anunțat programul semifinalelor, care se vor disputa sambata dimineața. Meciul dintre Simona Halep și Naomi Osaka se va juca dupa intalnirea Venus Williams – Daria Kasatkina, cel mai probabil in jurul orei ...

- Simona Halep, locul I WTA, va evolua, sambata, dupa ora 05.30, cu japoneza Naomi Osaka, locul 44 WTA, in semifinalele turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Partida aceasta este ultima a zilei de vineri (la Indian Wells), pe arena principala,titreaza News.ro. Inaintea meciului…

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) joaca sambata, in jurul orei 05:30, impotriva lui Naomi Osaka (20 de ani, 44 WTA), semifinalele turneului de la Indian Wells. Simona Halep - Naomi Osaka este ultimul meci al zilei de pe arena centrala, dupa dupa terminarea infruntarii dintre Daria Kasatkina și Venus Williams. …

- Americanca Venus Williams, locul 8 WTA si cap de serie numarul 8, s-a calificat in semifinalele turneului de la Indian Wells, dupa ce a invins-o, vineri, cu scorul de 6-3, 6-2, pe spaniola Carla Suarez Navarro, locul 27 WTA si cap de serie numarul 27.Venus Williams s-a impus dupa un meci care…

- Organizatorii turneului WTA de la Indian Wells au anunțat programul semifinalelor, care se vor disputa sambata dimineața. Meciul dintre Simona Halep și Naomi Osaka se va juca dupa intalnirea Venus Williams - Daria Kasatkina, cel mai probabil in jurul orei 05:30.Venus Williams (SUA, 37 de ani,…

- Simona Halep a avut parte de un meci foarte complicat in sferturile de finala de la Indian Wells. Aceasta a trecut in trei seturi de croata Petra Martic. Liderul mondial si-a aflat si adversara din penultimul act al turneului. Aceasta se va duela in semifinale cu nipona Naomi Osaka. Aceasta din urma…

- Simona Halep a trecut in trei seturi de Petra Martic, scor 6-4, 6-7(5), 6-3, iar la final a recunoscut ca nu stie cum a reusit sa se califice in semifinale. Liderul mondial a vorbit si despre conditiile meteo, care i-au ingreunat jocul, dar si despre prezenta la meciul surorilor Williams.…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a produs surpriza sferturilor de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (SUA), reusind sa o elimine pe Karolina Pliskova din Cehia, favorita numarul 5, in fata careia s-a impus in doua seturi, 6-2, 6-3, intr-o partida disputata miercuri. La…

- Eliminarea Carolinei Wozniacki ii asigura Simonei Halep primul loc WTA, situație adaugata celor 19 saptamani care se implinesc (luni 19 martie a.c. – atunci cand va fi publicata noua ierarhie mondiala). In clasamentul live, romanca are un avans de 685 de puncte, diferenta care va trece, saptamana viitoare,…

- Simona Halep are un parcurs de excepție la ediția din acest an a turneului de la Indian Wells. Locul 1 WTA tocmai s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de categorie Premier Mandatory, iar șansele sa ajunga și mai sus sunt foarte mari.

- Simona Halep ramane numarul 1 mondial datorita faptului ca daneza Caroline Wozniacki (2 WTA) a fost eliminata in optimile de finala ale competitiei de categorie Premier Mandatory. Simona Halep trebuie sa-i multumeasca Dariei Kasatkina (19 WTA), rusoaica invingand-o in minimum de seturi pe daneza,…

- Simona Halep, locul I WTA, a eliminat-o pe chinezoaica Qiang Wang, locul 55 WTA, in optimile de finala ale turneului de la Indian Wells. A fost 7-5, 6-1, in meciul care a dus-o pe Halep in sferturile turneului american. Totodata, a fost prima intalnire a celor doua.In faza urmatoare, Halep…

- Simona Halep, liderul mondial, s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale turneului Premier Mandatory de la Indian Wells, dupa ce a invins-o, cu scorul de 7-5, 6-1, pe jucatoarea chineza Qiang Wang, locul 55 WTA.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat cu dificultate in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, duminica, dupa ce s-a impus in trei seturi in fata americancei Caroline Dolehide, cu 1-6, 7-6…

- Sorana Cirstea, locul 35 WTA, a fost invinsa, duminica, de americanca Venus Williams, locul 8 WTA si cap de serie numarul 8, cu scorul de 6-3, 6-4, in turul al doilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian...

- Sorana Cirstea, locul 35 WTA, a fost invinsa, duminica, de americanca Venus Williams, locul 8 WTA si cap de serie numarul 8, cu scorul de 6-3, 6-4, in turul al doilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Sorana Cirstea a inceput "timid" jocul cu Venus Williams, cu…

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-4, 6-4, pe sportiva ceha Kristyna Pliskova, locul 77 WTA, calificandu-se in turul al treilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Acesta a fost primul meci al jucatoarei romane la Indian Wells, ea fiind direct…

- Simona Halep, liderul mondial, s-a calificat, in noaptea de vineri spre sambata, in turul trei al turneului Premier Mandatory de la Indian Wells, dupa ce a invins-o pe jucatoarea ceha Kristyna Pliskova, numarul 77 WTA, scor 6-4, 6-4. Kristyna are ceva din jocul mult mai titratei ei surori,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, miercuri, inaintea debutului sau la turneul Premier Mandatory de la Indian Wells (California), ca si-a revenit dupa finala jucata al Australian Open. ''Pot spune ca mi-am revenit dupa Australian Open. A fost dificil. De…

- Simona Halep, locul 1 WTA, poate atinge mai multe borne importante la Indian Wells, turneul Premier Mandatory care incepe pe 8 martie. Simona Halep va juca in proba de simplu direct in turul doi, cu invingatoarea meciului Ying-Ying Duan - Kristyna Pliskova. ...

- Jucatoarele românce ajung sa se lupte înca din prima runda a turneului de la Indian Wells. Monica Niculescu și Sorana Cîrstea se lupta chiar din primul turnal turneului.Niculescu (30 ani, 71 WTA), venita din calificari, dupa victorii cu americanca Ann Li si italianca…

- Simona Halep a plecat la Indian Wells (7-18 martie), acolo unde se va da o noua batalie pentru locul 1 WTA. Halep va trebui sa isi apere coroana pe care tocmai a recuperat-o de la Caroline Wozniacki, iar cel mai important e ca romanca sta doar la mana ei. Simona Halep pleaca cu un avantaj…

- Cum decernarile premiilor Oscar sunt foarte aproape, organizatorii turneului de la Australian Open au avut ideea de a "acorda" propriile "Oscaruri" dupa turneul feminin din acest an. Pe contul de Twitter al turneului de la Antipozi, australienii au propus patru nume pentru "Premiul Oscar". Printre…

- Simona Halep a plecat foarte devreme in SUA, cu o saptamana inaintea turneului de la Indian Wells (7-18 martie), declarand ca starea ei de sanatate s-a imbunatatit. Constanteanca a fost rezervata insa in privinta sanselor pe care le are la castigarea competitiei de categorie Premier Mandatory.…

- Simona Halep a plecat foarte devreme in SUA, cu o saptamana inaintea turneului de la Indian Wells (7-18 februarie), declarand ca starea ei de sanatate s-a imbunatatit. Constanteanca a fost rezervata insa in privinta sanselor pe care le are la castigarea competitiei de categorie Premier Mandatory.

- Simona Halep a plecat, miercuri dimineata, in SUA, unde urmeaza sa se dispute turneul de categorie "Premier Mandatory" de la Indian Wells (7-18 martie). Liderul mondial a declarat ca nu are asteptari foarte mari la competitia din desertul californian, nefiind refacuta complet dupa accidentarea de la…

- Vești extraordinare despre Simona Halep! Constanțeanca revine de saptamana viitoare pe primul loc mondial și recuperarea ei decurge bine, astfel ca va participa la turneul de la Indian Wells (7-18 martie), dupa cum a anunțat antrenorul Andrei Pavel.Anunțul confirma așteptarile finalistei de…

- Simona Halep a luat o decizie șocanta! A anunțat ca se retrage de la Doha, acolo unde se calificase in semifinala turneului. Motivul: Halep s-a accidentat și va rata și un alt turneu. Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, urma sa joace, sambata, de la ora 16.00, cu spaniola Garbine…

- Petra Kvitova, locul 21 WTA si cap de serie numarul 16, a invins-o, joi, cu scorul de 6-4, 7-5, pe ucraineanca Elina Svitolina, locul 3 si cap de serie numarul 3, calificandu-se in sferturile de finala ale Qatar Open. Kvitova s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 30 de minute. Ea va juca in…

- Simona Halep, locul 2 WTA, va juca vineri in sferturile turneului de la Doha cu americanca Catherine "Cici "Bellis. Va fi primul meci direct dintre cele doua. Bellis, 18 ani, este in prezent pe locul 48 și a ajuns in sferturi la Doha venind din calificari. Bellis a produs marea surpriza a turneului…

- Daneza Caroline Wozniacki, locul 1 WTA, a invins-o, miercuri, cu scorul de 6-2, 6-0, pe germana Carina Whitthoeft, locul 52 WTA, venita din calificari, in turul al doilea al Qatar Open Wozniacki s-a impus in 57 de minute si va da piept in optimi cu Monica Niculescu, locul 92 WTA, sau cu Magdalena…

- Simona Halep a declarat, marti, ca nu mai resimte dureri la piciorul drept, subliniind ca va fi apta pentru meciul cu rusoaica Ekaterina Makarova, din turul doi de la Doha. Ea a mentionat ca si-a dorit inca de cand era mica sa semneze un contract cu Nike."Piciorul este ok, dar trebuie sa joc…

- Simona Halep aprimit dec curând un wild-card din partea organizatorilor turneului de tenis de la Dubai.Astfel, Muguruza, Sharapova, Svitolina, Kerber, Kvitova, Pliskova sau Keys se numara printre posibilele adversare ale numarului 2 mondial.Românca a fost atentionata…

- Rusoaica Maria Sharapova, locul 48 WTA, va participa la ediția din 2018 a turneului de la Doha, care va incepe pe 12 februarie. Organizatorii turneului la care va participa și Simona Halep au anunțat ca Sharapova, 30 de ani, va primi un wild-card pentru a putea participa la aceasta ediție. Și bielorusa…

- Simona Halep a pierdut prima poziție în clasamentul mondial al tenisului feminin, în urma înfrângerii suferite în finala de la Australian Open, în fața Carolinei Wozniacki.Astfel, Halep a facut rocada cu adversara sa din finala primului Grand Slam…

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat în premiera în finala turneului Australian Open, joi, la Melbourne, dupa ce a învins-o în penultimul act pe germanca Angelique Kerber, cu 6-3, 4-6, 9-7. Citește și: Detalii-șoc despre…

- Simona Halep, locul 1 WTA, și Caroline Wozniacki, locul 2, vor juca sambata, de la ora 10:00, in finala Australian Open 2018. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Eurosport. In finala de la Melbourne se vor duela principalele doua favorite. Simona Halep, locul 1 WTA, și Caroline Wozniacki,…

- Kerber a invins-o, luni, cu scorul de 4-6, 7-5, 6-2, pe Su-Wei Hsieh (Taiwan), locul 88 WTA, dupa o partidia de doua ore si opt minute, in optimi. Hsieh le eliminase anterior pe spaniola Garbine Muguruza, locul 3 WTA si cap de serie numarul 3, si pe poloneza Agnieszka Radwanska, locul 35 WTA si cap…

- Ana Bogdan, ocupanta locului 104 WTA, este una dintre revelațiile turneului Australian open, reușind calificarea în turul al treilea al competiției.Urmatoarea partida a româncei va fi una dura, împotriva americancei Madison keys, locul 20 Wta și finalista a turneului…

- Mihaela Buzarnescu, locul 57 WTA, a invins-o, joi, cu scorul de 7-6 (5), 6-1, pe americanca Alison Riske, locul 89 WTA, calificandu-se in a doua semifinala a unui turneu WTA din cariera, la Hobart.Buzarnescu s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 30 de minute si si-a egalat performanta…

- Jucatoarea elvetiana de tenis Timea Bacsinszky, semifinalista editiei trecute a turneului de la Roland Garros, a anuntat vineri, pe site-ul sau oficial, ca nu va lua parte la Openul Australiei 2018, nefiind complet refacuta dupa problemele medicale cu care s-a confruntat în ultimele luni. …

- Simona Halep a invins o, scor 6 2, 6 2, pe Aryna Sabalenka si s a calificat in semifinalele turneului de la Shenzen China , unde o va intalni pe Irina Begu.Irina Camelia Begu, locul 43 WTA si cap de serie numarul 4, a invins o, cu scorul de 7 5, 7 5, pe sportiva Timea Babos din Ungaria, locul 56 WTA…

- Liderul mondial Simona Halep si Irina-Camelia Begu, locul 43 WTA, vor juca, joi, in sferturile de finala ale probei de simplu din cadrul turneului de la Shenzhen, informeaza site-ul wtatennis.com.

- Irina-Camelia Begu, locul 43 WTA si cap de serie numarul 4, va deschide seria sferturilor de finala ale turneului de la Shenzhen, joi, de la ora 06:00 cu sportiva Timea Babos din Ungaria, locul 56 WTA si cap de serie numarul 8. Simona Halep, locul I WTA, va intra pe terenul central nu inainte de ora…

- Simona Halep a transmis un mesaj fanilor dupa ce a reușit sa se impuna in finala turneului din Thailanda. Ea a mulțumit organizatorilor pentru invitație și a spus ca acum se gandește la Australian Open, primul turneu al anului.