- "Imi pare cu adevarat rau ca am fost nevoita sa ma retrag de la unul din turneele favorite, din cauza unei accidentari la antebratul stang. Fac tot posibilul ca sa revin cat mai rapid in circuit", a afirmat Sarapova, fost lider mondial, castigatoare a cinci turnee de Mare Slem. Rusoaica, in varsta…

- Simona Halep, liderul WTA a postat pe Twitter o imagine cu una dintre actrițele sale favorite, Elisabeth Shue. Simona Halep - Naomi Osaka este ultimul meci al zilei de pe arena centrala, dupa dupa terminarea infruntarii dintre Daria Kasatkina și Venus Williams. Simona Halep profita de notorietate…

- Simona Halep este la doar un pas de a juca o noua finala la un turneu major in acest an. Dupa ce a cedat in ultimul act la Australian Open, liderul mondial a ajuns in semifinala turneului de la Indian Wells. In semifinala competitiei, aceasta va juca impotriva niponei, Naomi Osaka. Halep porneste…

- Organizatorii turneului WTA de la Indian Wells au anunțat programul semifinalelor, care se vor disputa sambata dimineața. Meciul dintre Simona Halep și Naomi Osaka se va juca dupa intalnirea Venus Williams - Daria Kasatkina, cel mai probabil in jurul orei 05:30.Venus Williams (SUA, 37 de ani,…

- Turneul de la Indian Wells. Kerber a fost nimicita de Kasatkina in mai puțin de o ora! Nemțioaca Angelique Kerber a suferit o infrangere categorica in fața rusoaicei Daria Kasatkina (0-6, 2-6), in sferturile de finala ale turneului de la Indian Wells. A fost una dintre cele mai usturatoare corecții…

- INDIAN WELLS 2018. Daria Kasatkina a invins-o joi cu 6-0, 6-2 pe Angelique Kerber, fosta castigatoare a Australian Open, partida durand doar 57 de minute. "Dasa", cum este ea numita de catre familie si prieteni, are doar 20 de ani si este racheta numarul 1 a Rusiei, ea patrunzand in Top 15 mondial,…

- Daria Kasatkina (Rusia - cap de serie numarul 20) a furnizat surpriza zilei pe tabloul feminin de simplu de la Indian Wells, dupa ce a eliminat-o in optimi pe Caroline Wozniacki (Danemarca - 2 WTA). Rusoaica s-a impus in doua seturi, scor 6-4, 7-5.

- HALEP - WANG LIVE la INDIAN WELLS. ONLINE STREAM Digi BNP Paribas Open - VIDEO. Halep, campioana la Indian Wells in 2015, va juca pentru un loc in sferturi cu chinezoaica Qiang Wang, care a dispus de Kristina Mladenovic cu 6-1, 6-2. "M-am antrenat acum cateva zile cu ea. E o adversara…

- Jucatoarea rusa de tenis Daria Kasatkina, numarul 24 mondial, s-a calificat in finala turneului WTA de la Dubai, dotat cu premii totale de 733.900 dolari, in urma victoriei obtinute vineri in trei...

- Ucraineanca Elina Svitolina, nr. 4 mondial, o va intalni in semifinalele turneului de tenis WTA de la Dubai, dotat cu premii totale de 733.900 de dolari, pe germanca Angelique Kerber, nr. 9 mondial, informeaza Agerpres. Joi, in sferturile de finala al turneului de la Dubai, Svitolina a invins-o in doua…

- Simona Halep, locul 2 WTA, va redeveni numarul 1 mondial, la 26 februarie, dupa ce daneza Caroline Wozniacki, locul I WTA, a fost eliminata in semifinalele Qatar Open, transmite News.ro . Jucatoarea ceha Petra Kvitova (Cehia), locul 21 WTA si cap de serie numarul 16, a invins-o, sambata, pe daneza Caroline…

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova va juca finala turneului WTA de la Doha, dotat cu premii totale de 3.173.000 dolari, cu spaniola Garbine Muguruza, duminica, dupa ce a dispus de daneza Caroline Wozniacki, numarul unu mondial, cu 3-6, 7-6 (7/3), 7-5, sambata, in semifinalele competitiei din…

- Decizia Carolinei de a nu merge la Dubai ii ofera Simonei un plan de rezerva. Halep va pleca in pole position pentru locul 1 la Doha (12-18 februarie), intrucat Wozniacki are de aparat si acolo 585 de puncte. In clasamentul live, constanteanca isi va devansa rivala inca din prima zi a turneului,…

- Eliminata in sferturile de finala de la Sankt Petersburg de Daria Kasatkina, Caroline Wozniacki si-a marit avansul la 350 de puncte (7.965, fata de 7.616 ale Simonei), dar adevarata batalie se va da pe cimentul din Qatar. In 2017, Caro a ajuns in finala turneului, pierduta in fata Karolinei Pliskova…

- Simona Halep a fost aleasa cea mai buna jucatoare a lunii ianuarie in circuitul profesionist de tenis, cu un procentaj covarsitor in sondajul desfasurat pe site-ul WTA. Halep, ocupanta locului secund mondial, a obtinut 71% dintre voturi, fiind urmata la mare distanta de daneza Caroline Wozniacki (25%),…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, liderul mondial, a fost eliminata vineri de rusoaica Daria Kasatkina, 7-6 (2), 6-3, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu premii totale de 733.900 dolari. Wozniacki a redevenit de curand lider mondial…

- Simona Halep, locul 2 WTA, a fost desemnata jucatoarea lunii ianuarie, conform unui sondaj al WTA in randul fanilor.Simona Halep a obtinut 71 la suta din voturi, fiind urmata de Caroline Wozniacki (25%) si de Angelique Kerber (3%), scrie news.ro. Anunțul vine dupa ce Caroline Wozniacki, liderul…

- Simona Halep ocupa locul 11, cu premii in valoare totala de 22.429.763 de dolari. Romanca a facut un salt de cinci pozitii si le-a intrecut pe Justine Henin, Martina Navratilova, Steffi Graf, Lindsay Davenport si Angelique Kerber. Simona Halep, amendata cu 12.000 de euro de catre Australian…

- Cotidianul britanic The Guardian a scris, luni, într-un material dedicat turneului feminin de simplu din cadrul Australian Open, ca Simona Halep a fost implicata în cele mai frumoase partide ale competitiei si ca si-a câstigat o noua „legiune” de admiratori în…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, care a pierdut sambata finala turneului Australian Open, la Melbourne, a fost internata timp de patru ore in spital pentru deshidratare, in noaptea de sambata spre duminica, a anuntat canalul ESPN, citat de WTA Insider. Halep, invinsa cu 7-6 (2),…

- SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO ONLINE EUROSPORT STREAMING: Simona Halep si Caroline Wozniacki au trasee asemanatoare in cariera. Ambele evolueaza cu presiunea de a fi ajuns numarul 1 mondial fara un turneu de Mare Slem in palmares. Danezei i s-a intamplat in 2010, in vreme ce Simonei i…

- Managerul Campioanei Romaniei la fotbal, Gheorghe Hagi a postat un mesaj pe contul sau de Facebook in care o felicita pe Simona Halep pentru accederea inultimul act al competitiei de la Melbourne. "Campioana noastra e intr o noua finala de Grand Slam si merita sa castige trofeul. Mult succes, Simona…

- Simona Halep (1 WTA) s-a calificat azi in cea de-a treia finala majora a carierei, dupa ce a invins-o in semifinalele de la Australian Open pe Angelique Kerber, scor 6-3, 4-6, 9-7. In finala, romanca se va duela cu daneza Caroline Wozniacki, care a invins-o in aceasta dimineata pe Elise Mertens in…

- Simona Halep s-a calificat astazi in cea de-a treia finala de Grand Slam a carierei. Romanca a invins-o in semifinale pe nemțoaica Angelique Kerber, scor 6-3, 4-6, 9-7, dupa un meci de-a dreptul dramatic. In finala, Simona Halep o va infrunta pe daneza Caroline Wozniackiz; Duelul va avea loc sambata,…

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat în premiera în finala turneului Australian Open, joi, la Melbourne, dupa ce a învins-o în penultimul act pe germanca Angelique Kerber, cu 6-3, 4-6, 9-7. Citește și: Detalii-șoc despre…

- Fostul tenismen Ilie Nastase a declarat, joi dimineata, la DigiSport, ca Simona Halep a reusit meciul carierei cu Angelique Kerber, care i-a adus calificarea in finala la Australian Open. „A fost o partida foarte buna, cred ca a facut meciul carierei ei. Dupa cum a inceput meciul nu…

- Simona Halep, liderul clasamentului mondial in tenisul feminin, s-a calificat, miercuri, pentru prima data in semifinalele Australian Open, dupa ce a invins-o, cu scorul de 6-3, 6-2, in 72 de minute, pe sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 6 WTA si cap de serie numarul 6. Usor imobila si imprecisa…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in semifinale la Australian Open, dupa ce a trecut de Karolina Pliskova, locul 6 WTA, scor 6-3, 6-2. Este cea mai buna performanța din cariera la Antipozi! Maine, la o ora ce urmeaza sa fie anunțata de organizatori, in semifinale, Simona Halep, o va intalni pe…

- Numarul unu mondial in tenisul feminin, romanca Simona Halep, a declarat, luni, ca este bucuroasa pentru a treia sa calificare in sferturile de finala ale turneului Australian Open, dupa editiile din 2014 si 2015. "Am jucat destul de bine si sunt bucuroasa ca sunt din nou in sferturi de…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat astazi in sferturi la Australian Open dupa ce a trecut de Naomi Osaka, locul 72 WTA, scor 6-3, 6-2. In runda urmatoare va juca impotriva invingatoarei partidei Barbora Strycova – Karolina Pliskova.

- Angelique Kerber s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA de la Sydney, unul de pregatire pentru Turneul de mare Șlem de la Australian Open. Nemtoaica a eliminat-o din competitie pe americanca Venus Williams.

- Sambata a fost zi norocoasa pentru Simona Halep. In prima finala, la Shenzhen (China), jucatoarea noastra, numarul 1 mondial, a invins-o pe Katerina Siniakova cu 6-1, 2-6, 6-0. Apoi a urmat finala la dublu, in care Simona Halep a invins-o din nou pe Siniakova, avand-o alaturi pe Irina Begu. Pentru Simona…

- Simona Halep a schimbat, sambata, cateva mingi cu un pusti, spectator in tribunele arenei centrale de la Shenzhen, asteptand ca vremea sa se imbunatateasca si sa dispute finala turneului de categorie WTA International.Pentru ca nu prea putea sa returneze mingea, copilul a primit sfaturi si…

- SIMONA HALEP KATERINA SINIAKOVA FINALA SHENZHEN. Invingatoarea turneului va primi 280 de puncte WTA și un premiu in valoare de 163.000 de dolari, in timp ce finalista ca lua 180 de puncte WTA și 81.251 de dolari. DIGI SPORT transmite, sambata, de la ora 8:00, SIMONA HALEP KATERINA SINIAKOVA LIVE…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, vineri, in finala turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce a invins-o pe compatrioata sa Irina Begu cu 6-1, 6-4. Halep (26 ani) s-a impus dupa o ora si 29 de minute…

- Jucatoarea ceha Karolina Pliskova, locul 4 WTA, a invins-o, sambata, pe letona Jelena Ostapenko, numarul 7 WTA, scor 6-1, 6-4, in semifinalele turneului demonstrativ de la Hua Hin (Thailanda). Pliskova o va intalni in ultimul act pe Simona Halep, liderul WTA.Karolina Pliskova a castigat meciul…