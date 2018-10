Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, care va termina anul pe primul loc in clasamentul mondial, la fel ca si in 2017, domina o ancheta a celor mai bune lovituri din tenisul feminin, realizata de prestigiosul New York Times, informeaza Agerpres. Halep s-a impus la cinci din cele 13 categorii,…

- Jucatoarea rusa de tenis Daria Kasatkina, nr. 14 mondial si favorita nr. 6, s-a calificat vineri in finala turneului WTA de la Moscova, dotat cu premii totale de 932.866 dolari, unde o va intalni pe tunisianca Ons Jabeur (nr. 101 mondial), revelatia acestei competitii. In semifinale, Kasatkina,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, care va termina anul pe primul loc in clasamentul mondial, la fel ca si in 2017, domina o ancheta a celor mai bune lovituri din tenisul feminin, realizata de prestigiosul New York Times. Halep s-a impus la cinci din cele 13 categorii, fiind urmata…

- Jucatoarea americana de tenis Sloane Stephens, locul 8 mondial si a treia favorita, a fost eliminata miercuri din turneul WTA de la Moscova, dotat cu premii in valoare totale de 932.866 dolari, dupa ce a fost invinsa in doua seturi, 6-3, 6-2, de tunisianca Ons Jabeur (locul 101 mondial), intr-un meci…

- Jucatoarea de tenis, Ons Jabeur, s-a impus astazi, 16 octombrie, in doua seturi, 6-1, 6-2, in fata jucatoarei din Rusia, Ekaterina Makarova, in primul tur al turneului "Kremlin Cup" de la Moscova.

- Jucatoarea letona de tenis Anastasia Sevastova, cap de serie numarul 5 la turneul WTA de la Moscova, dotat cu premii totale de 867.766 dolari, a invins-o in trei seturi, 4-6, 7-5, 6-3, pe slovaca Magdalena Rybarikova, intr-o partida din primul tur al acestei competitii, disputata luni. Sevastova o va…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, si-a confirmat participarea la turneul Kremlin Cup de la Moscova, care va avea loc luna viitoare, au anuntat marti organizatorii competitiei...

- Jucatoarea germana de tenis Julia Goerges, principala favorita a turneului WTA de la Moscova, s-a oprit in sferturile de finala ale acestei competitii, dotata cu premii totale in valoare de 750.000 de dolari, fiind invinsa vineri in doua seturi simetrice, 6-3, 6-3, pe sarboaica Olga Danilovic, in varsta…