- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Este poate cea mai cantata piesa in perioada sarbatorilor de iarna și totuși nu a fost un succes rasunator. Single-ul ”All I Want For Christmas Is You”, interpretat de Mariah Carey, a reusit sa patrunda intre primele zece pozitii ale topului american Billboard Hot 100 abia in decembrie 2017. Piesa a…

- Da, s-a intamplat! A fost chiar unul dintre cele mai amuzante momente la Virgin Tonic in 2017. Un #wakeupcall facut intr-una dintre diminețile noaste la Virgin Radio Romania ne-a lasat cu gura cascata. S-a intamplat cand Ionuț a incercat sa o trezeasca pe Iulia, care era extenuata și iritata dupa ce…

- Maria Cezara, o fata de doar 19 ani, a fost diagnosticata cu leucemie acuta mieloblastica, o forma foarte grava de leucemie. Timp de 20 de zile trebuie sa lupte ca sistemul imunitar sa se restarteze, iar pentru aceasta este nevoie de sange.

- De cate ori te-ai intrebat, in timpul vizionarii unui film, daca actorul preferat interpreteaza pe bune rolul sau folosește o sosie. Realitatea te lasa uneori cu gura cascata. Una dintre cele mai mari surprize vine de la Johnny Depp care a fost dublat de Theo Kypri in parțile 2 și 3 ale francizei ”Pirații…

- Da, recunoaștem, avem o slabiciune dupa Armin van Buuren. Și nu acum, dupa epicul set de la UNTOLD Festival ci de acum ceva ani, cand DJ Mag Top 100 era dominat de olandez (bine, pe vremea cand DJ Mag chiar conta ca și clasament). Uplifting, energic: povești trance care iți ridica fiecare firicel de…

- Mai țineți minte cand am dansat cu oamenii la radio? Pe bune, am sunat oameni și i-am pus sa danseze live cu noi la radio. Pentru ca ne indreptam cu pași rapizi spre 2018 și se incheie primul an de Virgin Radio Romania, ne-am propus sa ne aducem aminte de cele mai frumoase momente pe... View Article

- Lidl crede ca meriți sa fii surprins și ne-a aratat joi fix ce inseamna asta! Mai ales ca este perioada sarbatorilor, momentul acela din an in care fiecare dintre noi dorește sa fie surprins sau sa iși surprinda familia, prietenii și colegii cu daruri. Bazata pe surprize, campania Virgin Radio Romania…

- Noi, DJ-ii Virgin Radio Romania te-am luat de la scara intr-un Suzuki nou-nouț! Așa ca am avut ocazia impreuna sa-l testam, noi de la volan, tu de pe bancheta din spate. Voi ne-ați zis ca v-a placut. Și nu doar calatoria cu noi, ci și zecile de calatorii pe care le-ați avut cu Taxify, tot... View Article

- Eminem le face un cadou fanilor fix inainte de sarbatori și lanseaza albumul “Revival” dupa patru ani de așteptare și luni intregi de teasing. Slim Shady a colaborat pentru al noualea albumd e studio cu Beyonce, Ed Sheeran, Alicia Keys, Kehlani, Pink, X Ambassadors și Skylar Grey. “Revival” are 19 melodii…

- The Motans iși incanta din nou fanii și lanseaza “Friend Zone“, o piesa compusa chiar de ei și produsa de Alex Cotoi. Videoclipul piesei a fost filmat și regizat de Alexandru Mureșan și Bogdan Paun, un duo care a mai lucrat și cu INNA sau Irina Rimes. “La inceput, aveam doar un simplu ‘ton, ton,...…

- Zalan ne-a scris pe virginradio.ro/daretodream cat de mare fan A State of Trance este și s-a declarat fanul no.1 al lui lui Armin van Buuren. Doar ca atunci cand a intrat in direct nici nu-i trecea prin minte ce-i pregatește Virgin Radio Romania… Dupa ce l-am susprins in direct la Virgin Tonic, am combinat…

- Joi, Virgin Sessions se muta in magazinul LIDL Caramfil iar de la ora 19:00 te așteptam cu muzica live și multe surprize. Pregatește-te sa fii surprins! Cristi Stanciu și Marc Rayen aduc beaturile live și te ajuta sa-ți faci cumparaturile pe muzica Virgin Radio Romania. LIDL spune ca “Meriți sa fii…

- Blacklist, un proiect nou in industria muzicala de la noi tocmai a lansat primul single, ”Tequila”, o super colaborare cu cei de la Carla’s Dreams! Piesa s-a auzit pentru prima data pe radio la Virgin Radio Romania, in emisiunea lui Cristi Stanciu și Marc Rayen, Virgin Sessions. ”Ne bucuram sa fim parte…

- Ne place Instagram! Ne place mult! Insa pana acum am putut sa urmarim celebritați, prieteni, branduri sau animale ciudate. N-am avut posibilitatea de a da follow unui #hashtag. Insa de acum lucrurile se schimba: Instagram a anunțat ca a introdus o funcție care ne permite și mai mult sa ne personalizam…

- Logan Paul, wonderkid-ul entertainment-ului in social media care la doar 19 ani a adunat o armata de followers și fani cam de 2 ori mai mare decat marimea populației Romaniei inainte de exodul de dupa anii 90. Pe langa talentul actoricesc zugravit in vlogul de supersucces, Logan Paul canta. Talentul…

- Blacklist, un proiect nou in industria muzicala de la noi tocmai a lansat primul single, ”Tequila”, o super colaborare cu cei de la Carla’s Deams! Piesa s-a auzit pentru prima data pe radio la Virgin Radio Romania, in emisiunea lui Cristi Stanciu și Marc Rayen, Virgin Sessions. ”Ne bucuram sa fim parte…

- Cei de la NASA tocmai au creat un videoclip viral și nu e unul in care se vede splendoarea planetei Pamant din spațiu, ci unul pur culinar. Managerul de program al Stației Spațiale, Kirk Shireman și-a dorit sa dea o petrecere cu pizza pentru astronautul italian Paolo Nespoli. Și pentru ca daca ar fi…

- Ce sanse sunt ca scrisoarea pe care i o trimiti lui Mos Craciun sa isi gaseasca raspuns si sa primesti ceea ce iti doreai Mai exact, ce sanse sunt sa se intample asta pentru copiii fara familie Un gand trist. Si totusi, in Constanta, cu sprijinul parintelui Danut Marius Bertea, paroh al Bisericii "Buna…

- Ștefan Toader din Buzau a visat și ne-a spus și noua care e visul lui. Ce s-a intamplat? Bineineles ca visul a devenit realitate! #daretodream Ștefan ne-a scris ca e mereu prezent pe frecvențele Virgin Radio și ca iși dorește sa mixeze in studioul nostru, asta pentru ca in adolescența a fost DJ la o…

- Leonardo DiCaprio nu a fost prima alegere a producatorilor filmului ”Titanic”! In emisiunea The Late Show with Stephen Colbert, actrița Kate Winslet a povestit ca partenerul ei ar fi trebuit sa fie Matthew McConaughey. ”Eu am dat audiția pentru rol cu Matthew McConaughey și a fost uimitor. Dar ar fi…

- Alice i-a dat o inimioara, astazi, actorului si vocalistului trupei Thirty Seconds to Mars, Jared Leto! “Am ales poza asta in care se vede clar ca s-a instalat iarna mai peste tot in lume si nici macar nu e nevoie de zapada. Jared Leto este un tip special, cu asta ne-am obisnuit, dar cardiganul pe…

- Vis implinit pentru cei trei frati din Moldova care au mers acasa la Mos Craciun. Copiii au ajuns la destinatie si s-au intalnit cu Santa. Nicolae, Marin si Alexandru Gherasim au fost impresionati de aceasta experienta.

- Ariana Grande, puștoaica de doar 24 de ani cu origini napoletano-siciliene, ravașește constant de ceva timp chart-urile scenei muzicale mondiale, umpland la refuz salile de concerte. Ca sa ne face o idee asupra succesului Arianei, putem sa ne uitam la incasarile ultimului ei turneu: 71 milioane USD!!!…

- Daca și tu așteptai de mult vestea asta, ei bine, a venit! Ed Sheeran și Beyonce și-au unit forțele și s-au conectat pentru un remix al single-ului “Perfect” de pe albumul “Divide”. Remix-ul se numește “Perfect duet” și se apropie deja de un milion de ascultari la nici cateva ore de la lansare. Pana…

- Cand e vorba de surprize, nimic nu intrece imaginația lui Bogdan, Shurubel și Ionuț. De Sf. Andrei, ne-am gindit sa lasam la o parte orice competiție din FM și sa-i spunem in direct LMA colegului Andrei Ciobanu de la Kiss FM. Așa a ajuns Virgin Radio Romania sa se auda in aceasta dimineața și in...…

- A aparut trailerul pentru cel mai așteptat film Marvel, in care vom vedea practic toți supereroii – “Avengers: Infinity War“. In urma cu 4 luni, Marvel a dezvaluit o mica parte din film la San Diego Comic-Con, insa doar cei prezenți s-au bucurat, pentru ca in mediul online nu a fost postat nimic. Iata…

- Weekend-ul trecut a fost unul care merita un hastag #amazing pe instagramul Virgin Radio Romania. Dare To Dream a aterizat de data asta la… Paris! Alexandra, ascultatoarea noastra din Timisoara, si-a vazut visul implinit: “Am visat sa vad Parisul din Tour Eiffel, impreuna cu Reme, pentru ca e vocea…

- Dupa ce a vizionat un film SF, colegul Andrei Niculae a venit la Virgin Radio Romania a doua zi cu o intrebare soc! Cu ce ai umple un buncar daca ar veni sfarșitul lumii? Raspunsurile venite pe whatsapp au fost absolut simpatice asa ca am facut un top din sutele primite: Hortensia Popești: un echipament...…

- Carla’s Dreams și-a surprins fanii și a lansat doua piese, in aceeași zi. Dupa “Inima“, in colaborare cu Delia, a venit și piesa “Animal de prada“, la pachet cu un super videoclip. De curand, trupa Carla’s Dreams a acumulat 1 milion de abonați pe propriul canal de YouTube unde au 468.000.000 de milioane…

- Piesa ”Wolves” a fost lansata la final de octombrie și e o piesa la care au lucrat destui producatori și compozitori: printre ei se numara și cei care o canta – Selena Gomez și Marshmello. ”Wolves” e in urcare in topurile din lumea-ntreaga și vorbește despre struggle-ul prin care trecem atunci cand…

- Pentru a opta saptamana la rand, Simona Halep e lider mondial in tenisul feminin. Jucatoarea romana de tenis e pe locul I in clasamentul WTA cu 6.175 de puncte, la 40 de puncte distanța de locul II WTA, Gabrine Muguruza. O alta veste buna vine din partea Mihaelei Buzarnescu, care a urcat pe locul 59...…

- De azi este la cinema ”Murder on the Orient Express”, ecranizarea unui roman de mare succes și un film cu toate șansele sa tulbure un pic apele pentru supereroii care se instalasera confortabil in topul incasarilor din Romania. Totul incepe ca o calatorie interesanta cu trenul prin Europa, dar se transforma…

- ”Rockstar” este una dintre cele mai de succes piese de acum, e cea mai cautata pe Shazam in Romania și lider in topul Billlboard Hot 100. Acum are și un videoclip. In sfarșit! Care e deja trending pe YouTube in Romania. Inspirat de filmul lui Quentin Tarantino, „Kill Bill”, nou single Malone și 21 Savage...…

- Cum ar fi sa auzi de ziua ta, pe 30 noiembrie, cel mai cool ”La Mulți Ani” spus de Bogdan, Shurubel și Ionuț, in direct la Virgin Radio Romania? Trebuie doar sa ne lași numarul tau de telefon sau daca ai un prieten Andreei sau Andreea, lasa-ne numarul sau de telefon pe virginradio.ro și fa-i... View…

- Nick Carter, un membru al trupei Backstreet Boys, a fost acuzat de viol de Melissa Schuman, fosta membra a trupei Dream. Potrivit The Mirror, Melissa a prezentat un raport detaliat al presupusului incident, care ar fi a avut loc în 2002 când Nick avea 22 de ani și ea avea…

- Li Ching Yueng este cel mai logeviv om de pe Pamant, reusind sa ajunga la varsta de 256 de ani! Un articol publicat in New York Times in 1930 a preluat relatare a guvernului chinez care ii ura "La multi ani" lui Li, acesta aniversandu-si cei 150 de ani. Li Chung…

- Dupa ce a implinit visul Andrei de a se plimba prin studiourile magice in care s-a filmat Harry Potter, Ionuț s-a intors cu forțe proaspete in studioul Virgin Radio Romania. Noi l-am luat de odihnit și l-am pus la munca, sa faca episodul #10 din Vvlog. In prim plan sunteți tot voi, ascultatorii noștri…

- Visele sunt ceea ce ne definesc, iar orice vis poate deveni cu siguranța realitate! Care este visul tau cel mai de preț? Poate sa sari cu parașuta? Sa-ți intalnești actorul preferat? Sau poate o calatorie de neuitat in jurul lumii? Hai sa dam play viselor tale impreuna! Virgin Radio Romania și-a propus…

- In general femeile se confrunta mai des decat barbații cu problemele legate de pierderea increderii in sine. Uneori acest lucru se intampla pentru ca inca de mici femeile sunt crescute cu ideea de a fi mai ascultatoarea, mai cuminți, mai tolerante. Dar pana unde merge aceasta acceptare și toleranța…

- Casa de Cultura a Sindicatelor Satu Mare va gazdui duminica, 12 noiembrie, de la ora 16.00, un concert caritabil in favoarea lui Erhard, un copil de 12 ani care are nevoie de o operație urgenta. Erhard a fost diagnosticat cu Asperger, boala care face parte din spectrul autist. In ciuda acestui fapt,…

- Ai fost vreodata in Romania la un show special in care doar tu și alți cațiva invitați experimentați muzica live a artistului? N-ai fost. Asta pentru ca nu s-a mai facut așa ceva la noi in țara. Nu-i nimic! Facem noi. Virgin Radio Romania iți pregatește un eveniment care-ți va genera super-amintiri:…

- CFR Cluj a fost eliminata de FC Botoșani din Cupa României la fotbal, dupa ce echipa moldoveana s-a impus cu scorul de 3-2 la loviturile de departajare, joi seara, pe teren propriu, în șaisprezecimile de finala ale competiției.

- Islanda si Norvegia sunt tarile care ofera femeilor cele mai bune conditii de trai, in timp ce in Siria si Afganistan, femeile o duc cel mai rau, potrivit unui index care urmeaza sa fie dat publicitatii joi si care face bilantul realizarilor si deficientelor din perspectiva conditiei femeii la nivel…

- „La barbați a fost mai ușor, i-am tras de curea! Pe femei, trebuia sa le prind de brațe, ramaneam cu piele arsa in maini. Mana mea aluneca pe mana lor din cauza grasimii topite, era carne vie! La unii nu imi dadeam seama cum sunt: morți sau vii”.

- De cand a inceput povestea Virgin Radio Romania am trait o gramada de momente frumoase și am reușit sa aducem bucurie unora dintre ascultatorii noștri. Iar bucuria lor a devenit și bucuria noastra. Visele sunt ceea ce ne definesc. Tu cine alegi sa fii? Cand erai mic visai sa devii pompier? Te gandeai…

- Duminica este a doua zi Maratonului Internațional București, iar daca mergi sa-ți depașești azi propriile recorduri, avem un playlist numai bun de alergat toata ziua la Virgin Radio Romania. Pe langa ce te așteapta la radio și pe www.virginradio.ro/live, te poți energiza in acest an și cu imnul Bucharest…

- Visele sunt adesea pline de semnificatii si un lucru, un obiect, un fenomen sau un proces din viata de zi cu zi poate simboliza, atunci cand ti se arata in vis, lucruri la care poate nici nu te gandeai. Astazi, vom vorbi despre un vis pe care il pot experimenta femeile de orice varsta si care are explicatii…

- Inca poveste trista care distruge mitul ca in Diaspora sunt cainii cu colaci in coada, si arata partea neagra a vietii de peste hotare ascunsa de majoritatea romanilor plecati la munca. Jurnaliștii britanici de la Financial Times au dorit sa afle despre viata mai multor șoferi de la Uber. S-a nimerit…