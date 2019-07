Dărâmaţi Parcul Siderurgistului, nu-l merităm! Au trecut trei luni de la inaugurarea spatiului de joaca din Parcul Siderurgistului. Zi de zi, sute de copii insotiti de parinti se joaca, zburda si se bucura de copilarie. Toate bune si frumoase. Dar la o privire mai atenta, vezi peste tot urmele „civilizatiei umane“. Doze de suc sau bere aruncate aiurea, ambalaje, pet-uri, dopuri sau mucuri de tigara se regasesc printre jucariile uitate de micuti in spatiul de joaca. Copiii le confunda adeseori cu jucariile, le iau in mana sau le baga in gura, expunandu-se la pericole grave. Parintii sunt mereu cu ochii pe ei, dar ajunge o fractiune de secunda… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

