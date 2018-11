Stiri pe aceeasi tema

- Realizatorul TV Rareș Bogdan a facut un apel, duminica, in direct la Realitatea TV, catre președintele Klaus Iohannis, caruia i-a cerut sa convoace CSAT pentru a bloca „jefuirea cu buna știința” a Romaniei de catre clica lui Liviu Dragnea prin intermediul Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții.Proteste…

- Premierul finalndez Juha Sipila a exprimat luni seara disponibilitatea tarii sale de a prelua presedintia Consiliului UE avand in vedere tensiunile de la Bucuresti, insa oficialii romani au spus ca Romania isi poate asuma aceasta sarcina, conform programului deja stabilit. Finlanda ar urma sa asigure…

- ”Cred ca din pacate și acum, in ultimul moment, necesitatea politica este inlocuirea acestui accident al democrației romanești care este Guvernul Dragnea-Dancila. Nu e este nicio perspectiva de buna guvernare, nu exista nicio perspectiva de buna implicare in afacerile europene, aceste lucruri sunt…

- In acest moment, marile probleme ale Romaniei sunt capacitatea relativ scazuta de a atrage fonduri europene, din cauza schimbarile dese de ministri si de strategii, precum si conflictele politice ce pot pericilita preluarea presedintiei rotative a UE de catre Romania.Invitata la Realitatea…

- Liviu Dragnea spus, intr-un interviu la Antena 3, la doua zile dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD, ca au fost colegi care i-au reprosat faptul ca nu a condus partidul cu o mana de fier. Liderul PSD a vorbit si despre un plan straveziu pentru a fi dat jos Guvernul Dancila. „Planul e straveziu,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca nu are resentimente dupa ziua de vineri, dar ca nu mai are nici rabdare. El a sustinut ca unii colegi din partid i-au reprosat tocmai ca nu a fost ”mana de fier”. Dragnea spune ca este un plan straveziu pentru a fi dat jos…

- Rudolph Giuliani, scrisoare catre Klaus Iohannis și oficialii romani Fostul procuror federal american Rudolph Giuliani. Foto> Agerpres. Protocoalele secrete încheiate de mai multe institutii publice cu SRI au atras atentia si fostului procuror federal american Rudolph Giuliani. Acesta…

- In ciuda faptului ca anul viitor vor avea loc doua randuri de alegeri, pentru Parlamentul European si alegeri prezidentiale, pana in acest moment nu exista decat un singur candidat sigur: Klaus Iohannis. Doar actualul presedinte a anuntat in mod ferm ca va candida pentru un nou mandat. Europarlamentarele…