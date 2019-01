Stiri pe aceeasi tema

- In acest an, in Capitala vor fi organizate doua petreceri de Revelion in aer liber. Una va fi in Piata Constitutiei, iar cealalta in Parcul Titan, iar la ambele vor canta o groaza artisti romani. Intrarea este...

- Mai sunt doua saptamani pana cand focurile de artificii vor lumina cerul, in noaptea dintre ani si din ce in ce mai multi petrecareti au dat sufrageria de acasa pe distractia in club. Sharenews.ro a realizat oferta comparativa a localurilor din Ploiesti aici. Care este cea mai buna…

- O atmosfera calda și relaxanta, in care gandul iți zboara fara sa vrea la atmosfera familiala din casa molcoma a bunicilor, in miros de castane coapte, turta dulce și arome de vin fiert cu scorțișoara. La Alba Iulia Craciunul iși regasește semnificațiile și te face sa cugeți la adevaratul sau sens:…

- Brazi imenși, sute de globulete stralucitoare, jucarii moi si un pianist care canta pasagerilor. Acestea sunt doar cateva din imaginile desprinse din povestea creata la Aeroportul International Chisinau, in ajunul sarbatorilor de iarna.

- Ambasadorul Romaniei la Chișinau, Daniel Ionița, susține ca cea de-a patra reuniune a guvernelor de la București și Chișinau de pe 22 noiembrie curent, in Anul Centenarului, a fost „un eveniment incarcat de simbolism, un prilej de abordare pragmatica a multor proiecte in interesul cetațenilor de pe…

- Dupa o prima apariție la „iUmor”, Daniel l-a luat pe amicul sau Madalin, alaturi de care formeaza trupa MaindFac, și au decis sa urce pe scena ”X Factor” cu un singur gand: ”Vii la o competiție ca sa caștigi!”

- Scoala Gimnaziala „Teodor Balan" Gura Humorului a organizat sambata, 10 noiembrie, „Balul parintilor", editia X-a, un eveniment de suflet care s-a desfasurat la Salon Allegria – Molid. Atmosfera a fost intretinuta de formatia Gelu Tipa Band. De 10 ani, Scoala ...

- Selectionerul nationalei de rugby a Romaniei, francezul Thomas Lievremont, spune ca toti jucatorii primei reprezentative sunt constienti de importanta meciului de sambata cu Portugalia, confruntare despre care selectionerul afirma ca este ''capitala'' pentru sportul cu balonul oval din…