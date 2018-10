Dănuţ Andruscă, replică pentru contestatari: Nu mă pot ei denigra, cât pot eu rezista "In spatiul public au aparut, si sunt convins ca vor continua sa apara, o serie intreaga de atacuri la adresa mea. Unele sunt politice, altele sunt personale. Toate vin, insa, din zone gri si reprezinta diverse grupuri de interese. Nu voi ezita sa-mi apar onoarea si demnitatea, inclusiv in instanta de judecata, impotriva tuturor celor care abuzeaza de decenta mea si folosesc tot felul de injurii", precizeaza ministrul Economei.



El precizeaza, totodata, ca probabil este o "coincidenta" faptul ca aceste atacuri au aparut dupa ce luni a "demascat" acest mod de a face politica. Luni a… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

