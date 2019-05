Danubia NanoTech câștigă marea finală a competiției PowerUp Danubia NanoTech din Slovacia a fost desemnat de catre juriu marele caștigator al competiției PowerUp! organizate de InnoEnergy, dupa o lupta stransa cu rivalii sai pentru premiul principal. La eveniment au participat peste 300 de startup-uri din 24 de țari din Europa Centrala și de Est. Caștigatorul a primit un cec de 50.000 de euro, precum și posibilitatea de a se alatura prestigiosului accelerator de afaceri al InnoEnergy, Highway®. Romania s-a aflat printre cele 14 finaliste și a fost reprezentata de Green Spots, o soluție multi-funcționala pentru orașele inteligente - un incarcator solar… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

