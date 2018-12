DANTELA, ce istorie, ce poveste...

Stiri pe aceeasi tema

- Anii de sambata seara este un serial de comedie creat de Nae Caranfil in regia lui Dragos Buliga despre viața și aventurile unor tineri studenți in ultimul deceniu al comunismului in Romania.

- Nu ai cuvinte sa cuprinzi așa ceva. E o traire atat de profunda, e un sentiment atat de mare, sa simți cum te contopești cu neamul, cu țara, cu secolele, cu TRADIȚIA... ATUNCI, ATUNCI CAND JUNII ȘI OASPEȚII LOR se-nchina țarii și ii spun poveste cum știu ei mai bine, cu pasul lor de poveste... Read…

- Ceremonii militare, expozitii, concerte si targuri se numara intre evenimentele programate pentru perioada 29 noiembrie – 2 decembrie, in Bucuresti si in tara. Doua muzee din Capitala vor fi deschise pe 1 decembrie, iar parada de Ziua Nationala va incepe la ora 10.00, conform news.ro.Targul…

- Am gasit cu totul intamplator aceasta fotografie pe cautand pe internet imagini-document cu Familia Regala. Nu am rezistat, am salvat-o și v-o daruiesc, ca pe o IMPRESIONANTA LECȚIE... Read More...

- Programul Sibiu Regiune Gastronomica Europeana 2019 (SRGE 2019) a fost lansat miercuri, 21 noiembrie la București, la Clubul Diplomatic. Evenimentul a avut loc in prezența a 400 de oaspeți, fiind onorat de prezența Președintelui Romaniei, Excelența Sa, domnul Klaus Werner Iohannis, și a ambasadorilor,…

- Poveste din Afganistan. Un taram prea puțin sau necunoscut pentru cei mai mulți dintre noi. Sau, paote doar așa, din franturi de știri de la televizor. Afagnistan. Un loc unde, alaturi de armatele altor țari, se afla și trupe romanești in incercarea de a stabiliza zona, de a face eforturi pentru instaurarea,…

- In aceeasi sala, uitand pret de o zi de revolutii fara miza si revocari contestate la nesfarsit, judecatorii si procurorii au ascultat lectii de Istorie. The post Justiția, o poveste cu și despre oameni appeared first on Renasterea banateana .

- La Biblioteca Județeana Astra a debutat joi, 1 noiembre, o ampla manifestare omagiala dedicata contribuției Franței la infaptuirea Marii Uniri, cu titlul: „Franța - o inima care a batut pentru Marea Unire”. Read More...