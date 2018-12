Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Național al Dansului București (CNDB) a recunoscut contribuțiile esențiale la crearea contextului critic din dansul contemporan romanesc aduse de Mihaela Michailov, Cristina Modreanu, Iulia Popovici, Oana Stoica și Gina Șerbanescu, in cadrul galei Premiilor CNDB. Decernarea a avut loc la Sala…

- Dupa ce in edițiile trecute ale cotidianului ”Renașterea banațeana” am prezentat episodul in care Radu Cosmin Flavius, fostul director al Școlii gimnaziale ... The post Copii de clasa a II-a, batuți de invațator intr-o școala timișeana appeared first on Renasterea banateana .

- 22 de copii din Olt, cu varste intre 11 si 14 ani, insotiti de un profesor, au dormit in Catedrala Reintregirii Neamului din Alba Iulia. Reprezentantii ISU Alba au declarat ca, in noaptea de vineri spre sambata, cei 22 de copii au dormit in catedrala, iar a doua zi au asistat la ceremoniile organizate…

- JOI, 06 DECEMBRIE 2018, ORA 10.00, la Teatrul "Calutul de mare" are loc un spectacol cu ocazia zilei de Mos Nicolae. Actorii vor avea o reprezentatie a spectacolului SPARGATORUL DE NUCI; regia si scenariul sunt semnate de Cristian Mitescu, scenografia de M.C. Ranin iar muzica de Viorel Andrinoiu; varsta:…

- Cel putin cinci copii au murit si alti 18 au fost raniti intr-un oras din nordul Chinei, dupa ce o masina a intrat joi intr-un grup de copii care traversau strada in fata unei scoli...

- Reprezentanții Centrului Național al Dansului București (CNDB) reclama faptul ca au primit de șapte ori mai puțini bani decat au solicitat Ministerului Culturii și ca instituția, unica in Europa de est, se afla in imposibilitatea de a-și continua activitatea, anunța Mediafax.Subvenția alocata…

- Cea de-a treia editie a festivalului de dans si multiart al Teatrului Szigligeti, Infinite Dance Festival, va avea loc intre 22-28 octombrie, in Oradea. In cele sapte zile ale evenimentului, publicul va putea urmari spectacole prezentate de 12 trupe, dar si Gala Academiilor, cu participarea celor…

- De cativa ani, a prins viata in Prahova un proiect inedit ce reuneste, sub frumoasa denumire a „Scolii de Flori”, proiecte si campanii educationale pentru „elevi” de toate varstele, dar in special pentru copii si tineri, al caror punct comun este arta florala. Ateliere de creatie florala, tabere…