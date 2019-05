Dansul UDMR al lui Dragnea cu Abramburica Deputatul UDMR Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy a depus recent la Parlament, spre consultare publica, un proiect de lege extrem de controversat prin care vrea, nici mai mult, nici mai puțin, decat sa elimine proba de limba romana la evaluarea de la clasele a VI-a, a VIII-a dar și la examenul de bacalaureat pentru elevii din unitațile școlare cu predare in limbile minoritaților naționale.... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul social-democrat, al treilea om in stat, a facut cateva comentarii pe marginea scrisorii venite dinspre prim-vicepresedintele Comisiei Europene, la care urmeaza sa se formuleze un raspuns oficial. “Nu exista in legea adoptata de Parlament niciun articol neconstitutional, nicio virgula care sa…

- 'Nu cumva la un moment dat aparuse o declaratie (a lui Tudorel Toader - n.r.) ca le are (ordonantele - n.r.) depuse sau trimise la Guvern? Daca domnul Toader a intrat in campania electorala, ii doresc foarte mult succes. Deocamdata nu vreau sa raspund pe prostii', a afirmat Dragnea la Parlament.…

- Ministerul Finanțelor catalogheaza drept speculații informațiile care au aparut in spațiul public conform carora Guvernul a ramas fara bani pentru plata salariilor și pensiilor . Oficialii instituției susțin ca in acest an, prin Legea bugetului de stat nr.50/2019, au fost asigurate sumele necesare plații…

- Deputatul PSD Olguta Vasilescu si-a exprimat speranta miercuri ca în cadrul sedintei Comitetului Executiv National sa se ia o decizie de restructurare a Guvernului, considerând ca Tudorel Toader ar trebui sa paraseasca functia de ministru al Justitiei."Eu sper ca da, de ce sa nu…

- Mai multe firme din municipiul Bistrița s-au raliat protestului „Romania vrea autostrazi” si au decis sa isi suspende activitatea vineri, de la ora 15,00, timp de 15 minute. Unii dintre acestia au oferit, in schimb, clientilor cafea sau suc si posibilitatea de a vorbi despre motivele care au dus la…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a relatat, sambata, la Congresul PES, ca i-a spus lui Liviu Dragnea ca, daca PSD vrea sa faca parte din familia socialistilor europeni, trebuie sa respecte valorile fundamentale ale acesteia, pentru ca nu se poate face niciun compromis, iar…

- Atmosfera foarte tensionata, miercuri, în Parlament, unde doi deputați - unul de la PSD și celalalt de la USR - au fost gata sa se bata. Este vorba despre deputatul PSD Liviu Pleșoianu și deputatul USR Ionuț Moșteanu, care s-au certat din cauza activitații CNA, instituție care a fost acuzata…