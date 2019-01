Stiri pe aceeasi tema

- Un spectacol de cinci stele pe scena de la Buzau. Miercuri, 30 ianuarie, pe scena Salii „Vladimir Maximilian” (Casa de Cultura a Sindicatelor) se va juca, in premiera la Buzau, unul din cele mai aclamate și longevive spectacole din țara, „Spargatorul de nuci”, montarea Teatrului de Balet „Oleg Danovski”.…

- Primarul marelui port polonez Gdansk, Pawel Adamowicz, a fost atacat duminica seara de un necunoscut care l-a lovit de mai multe ori cu un obiect ascutit, au informat media locale, citand martori, transmite AFP.Primarul a fost reanimat la locului incidentului dupa care a fost transportat cu…

- Incident șocant in finala unui concurs de Miss. Parul caștigatoarei a luat foc pe scena. Incidentul s-a petrecut, vineri, in finala Miss Africa 2018 care a avut loc in Nigeria. Din cauza unor scantei,...

- Un concurs, un strop de curaj, profesionalism și multa determinare. Acestea au fost ingredientele care l-au dus pe Mihai Simboteanu, un bas in corul Filarmonicii din Timișoara, direct la Opera din Oslo, Norvegia. De șase ani lucreaza alaturi de colegi norvegieni, finlandezi, polonezi, sarbi, danezi,…

- Miercuri, 28 noiembrie 2018, s-a desfașurat, in organizarea Școlii Gimnaziale ”Teodor Murașanu” Turda, ediția a IV-a a competiției de cultura generala și sport ”Cupa 1 decembrie 1918”. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- X Factor. Sezonul 8, ediția 13. Emoție, forța și pasiune adevarata pentru muzica s-au vazut pe scena „X Factor”, in ediția a 13-a din cel de-al optulea sezon al emisiunii. Grupa de baieți a lui Carla’s Dreams a facut show, iar in final, patru dintre ei vor ajunge la Dueluri. Un concurent a inspaimantat-o…

- Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie, vacante, dupa cum urmeaza: consilier, clasa I, grad profesional superior ndash; Serviciul Achizitii Publice, Investitii, Patrimoniu, Administrativ; consilier,…

- Atleti din 15 tari si peste 500 de atleti amatori de toate varstele vor participa duminica 11 noiembrie, la Brasov, la cea de a 29-a editie a Crosului 15 Noiembrie, eveniment dedicat Revoltei anticomuniste a muncitorilor de la uzina ''Steagu Rosu''. Este cel mai longeviv concurs de cros…