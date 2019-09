Dansul mirilor la nunta Andreei Bălan, întrerupt de fiica lor Cantareața Andreea Balan a postat pe contul de Facebook dansul mirilor de la nunta sa. Scenografia pusa la cale de cei doi proaspat casatoriți a fost intrerupta de fiica lor care nu a mai rezistat sa stea deoparte de parinți. Intervenția fetei a survenit in momentul in care dansul devenea din ce in ce mai extravagant cu mireasa urcata deasupra capului de catre mire și piruete dificil de executat. Apariția in decor a fiicei lor poate fi vazuta de la minutul 5.40. Post-ul Dansul mirilor la nunta Andreei Balan, intrerupt de fiica lor apare prima data in Libertatea . Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

