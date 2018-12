Stiri pe aceeasi tema

- La finalul evenimentelor organizate pentru sarbatorirea Centenarului Marii Uniri, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj organizeaza in perioada 19-22 decembrie 2018 o expoziție de fotografie etnografica la Tel Aviv in Israel. Tot atunci va avea loc și lansarea…

- ACTIVITATI…Scoala Gimnaziala “Stefan cel Mare” Vaslui, in parteneriat cu Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Vaslui si Asociatia Activity Bucuresti, a organizat Seminarul “Terapie prin joc pentru copilul cu CES”. Activitatea a beneficiat de prezenta analistului comportamental…

- Semnal de alarma tras de autoritatile medicale din Israel pentru cei peste 100 de pasageri ai unui zbor Bucuresti- Tel Aviv. Pasagerii cursei TAROM RO153, care a decolat din Bucuresti pe 20 noiembrie la ora 23.30,...

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj va invita la vernisajul expoziție de pictura „Moldova, Ardealul și Țara Romaneasca” in data de 30 noiembrie 2018 de la ora 11.00. Expun Liviu Șoptelea (Botoșani- Moldova), Cornel Vana (Turda-Ardeal) și Maria Stoian (București-Țara…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, i-a cerut presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, sa blocheze planul Guvernului de la Bucuresti de a transfera sediul Ambasadei in Israel din orasul Tel Aviv la Ierusalim, afirma surse occidentale citate de presa...

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița a pierdut in instanța procesul cu unul dintre angajații instituției. Acestuia i-a fost desfacut disciplinar contractul de munca in luna martie a acestui an, la cererea parintelui-director Catalin Stanciu. Deși sentința…

- Folclorul gherlean are viitorul asigurat. Talentatii copii cu aptitudini muzicale au mare trecere si in cadrul unor reprezentatii desfasurate la nivel judetean. Sala „Dumitru Farcas” a Casei de cultura a studentilor din Cluj-Napoca a gazduit la sfarșit de septembrie spectacolul „Toamna, cand cad brumele”,…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj si Primaria Tantareni organizeaza in cadrul Programului „Centenarul Marii Uniri in Gorj", initiat de Consiliul Judetean Gorj, ceremonia de &ici...