- Mii de oameni au urmarit aseara un spectacol grandios de focuri de artificii in cadrul celei de-a noua ediții a festivalului internațional Pyromusical din Filipine.Mai multe echipe din zece țari au oferit adevarate show-uri pirotehnice, puse pe diferite stiluri de muzica.

- Mihai Bendeac, despre cel mai mare coșmar al Deliei. Intrigat de apetitul colegei sale de la pupitrul de jurat ”iUmor”, actorul a facut un exercițiu de imaginație amuzant. Mihai Bendeac și Cheloo știu deja ca Deliei ii place sa se bucure de gustari in timpul filmarilor și de obicei jurata ”iUmor” imparte…

- Muzeul Principia a gazduit de curand cea de-a treia ediție a evenimentului “Blind date cu 300 de carți”, realizat de echipa liceenilor YouthBank din cadrul Fundației Comunitare in scopul promovarii lecturii, a istoriei de sub emblematicul acoperiș in forma de carte al muzeului, dar și strangerii de…

- Dan Cirstea este caștigatorul celei de-a patra ediții ”iUmor” și va merge in finala alaturi de Andrei Cojocaru, Cata Dum și Dan Țuțu. Cea de-a patra editie a celui mai nou sezon “iUmor”,...

- Pianista franceza Maroussia Gentet a castigat cea de-a 13-a editie a Concursului international de pian de la Orleans (centrul Frantei), impunandu-se in fata celorlalte doua finaliste, o sud-coreeana si o japoneza, au anuntat luni organizatorii, citati de AFP. La capatul a zece zile de…

- Cel mai mare targ apicol din Romania, “Sarbatoarea Mierii” se va desfasura in zilele de sambata si duminica, 24 si 25 martie 2018, in centrul istoric al municipiului Blaj. Ajunsa la editia a XI-a, manifestarea vine, si in acest an, cu noutati, aducand, pe langa sectiunile obisnuite – targul cu vanzare,…

- Parul lung poate fi o arma de seductieeficienta orice femeie. Este important sa il ingrijesti constant, iar mastile preparate acasa sunt cea mai buna solutie pentru un par lung si sanatos.

- Andrei Cojocaru, in varsta de 18 ani, a impresionat pe scena „iUmor“ cu un numar in care a criticat dur industria de showbiz autohtona si a ironizat mai multe vedete, inclusiv pe cele ale postului Antena 1.

- MESAJE 8 MARTIE pentru soacra „La multi ani! și va doresc sa aveți in suflete minunatele culori ale primaverii de care sa va bucurați!” „De 8 Martie, ganduri curate impletite din iubire, alaturi de un sincer „La multi ani”, celei mai grozave soacre!” „Mi-ai adus bucuria de a avea doua…

- Cupa Firmelor si Institutiilor din Gorj la minifotbal si-a desemnat finalistele. Penitenciarul Targu Jiu si FC Anna vor juca duminica, in Complexul Dolce Vita, cu trofeul pe masa. Castigatoarea se va califica la Campionatul National...

- Cata Dum este castigatorul celei de-a doua editii din cel de-al cincilea sezon ”iUmor” si va merge in marea finala alaturi de Dan Tutu, preferatul telespectatorilor din prima emisiune.

- La ultima ediție “iUmor”, Mihai Bendeac și Veronica Gheorghe au oferit un moment inedit. Cei doi s-au sarutat pasional, dupa ce actrița l-a provocat pe indragitul artist la un joc. Dupa mai multe glume, Veronica Gheorghe a trecut la acțiune și l-a sarutat pe Mihai Bendeac, doar ca el nu a fost pe faza,…

- Dan Badea a fost invitatul special care a deschis ce-a de-a doua editie ”iUmor” din cel de-al cincilea sezon si le-a ”facut incalzirea” celor trei jurati. Cata Dum a revenit in acest sezon tocmai din Anglia, deoarece, spune el inca mai are glume bune de spus. ”Nu stiu daca va mai amintiti de mine: prostul…

- Vineri, 9 martie, incepand cu ora 12.00, in sala de spectacole Barbu Știrbei a Centrului de Cultura și Creație al județului Calarași, Primaria Municipiului Calarași organizeaza ediția a VI-a a evenimentului ”SARBATOAREA PRIMAVERII”. Evenimentul este organizat in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean…

- Moment de senzatie la „Romanii au talent”, vineri seara (2 martie). Dansatorul si coregraful oradean Emil Rengle a facut furori pe scena de la Protv. Incalțat pe tocuri și foarte increzator, barbatul i-a lasat masca pe jurații show-ului. Dansul lui a ridicat sala in picioare, iar Andra, Mihaela Radulescu,…

- MOL Romania și Fundația Pentru Comunitate au anunțat beneficiarii celei de-a treia ediții a programului Permis pentru viitor. Astfel, in cadrul acestei ediții, vor fi acoperite costurile pe care le implica obținerea permisului de conducere (cursurile școlii de șoferi și taxele adiacente) pentru 40 de…

- Un barbat nascut si crescut printre femei. Surori, matusi, verisoare. Trei neveste si trei soacre. Dan Tutu a fost alesul telespectatorilor. Concurentul a povestit cu mult curaj, dar si umor intamplari din viata.

- Premiile celei de-a 68-a editii a Festivalului International de Film de la Berlin au fost decernate sambata seara, in cadrul unei ceremonii de gala, in prezenta a numeroase vedete. Juriul international a fost prezidat de regizorul si compozitorul german Tom Tykwer, iar din componenta sa au mai facut…

- CSM Volei Alba Blaj a reusit a cincea sa victorie consecutiva in Grupa A a Ligii Campionilor la volei feminin, 3-1 (25-15, 25-16, 20-25, 25-12) cu echipa poloneza Developres SkyRes Rzeszow, joi, in Sala Sporturilor Transilvania din Sibiu. Campioana Romaniei s-a impus intr-o ora si 37 de minute, in fata…

- O situatie incredibila a avut loc la bordul unei aeronave ce zbura din Antalya spre Moscova. In timpul zborului, una dintre pasagere si-a scos din bagajul de mana chilotii si a inceput sa ii usuce sub ventilatorul amplasat deasupra capului, scrie vesti.ru.

- Cursa contra cronometru cu bicicletele pe strazile orasului chilian Valparaiso. Mai multi ciclisti, din diferite tari, au avut de parcurs un traseu dificil in cadrul celei de-a 16-a editii a turneului Cerro Abajo. Tomaș Slavik a fost cel mai bun din participanții la competitie.

- Sorana Cirstea, locul 38 WTA, și Elise Mertens, locul 20, joaca de la ora 16:00 in turul II de la Doha, Qatar. Meciul este liveSCORE pe GSP.RO. liveSCORE Sorana Cirstea - Elise Mertens Sorana s-a calificat in turul II dupa ce a trecut de Maria Sakkari, scor 6-2, 6-3, in timp ce Mertens a eliminat-o…

- Regizorul mexican Guillermo del Toro, castigatorul Leului de Aur la Festivalul de Film de la Venetia (Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia) de anul trecut pentru "The Shape of Water", va prezida juriul celei de-a 75-a editii a acestui faimos festival, care va avea…

- [caption id="attachment_32694" align="alignleft" width="300"] Imagine simbol[/caption] In scurt timp, primarul de Bahmut, Igor Godea, se va intalni cu primarul de peretu, județul Teleorman, Ionel Olteanu. Au despre ce sa discute, mai ales ca-și doresc, și unul, și altul, sa puna la…

- Descoperire impresionanta intr-un cimitir din preajma celebrelor piramide din Giza. Arheologii egipteni au gasit mormantul unei preotese din timpul celei de-a cincea dinastii faraonice, impodobit cu picturi murale bine conservate.

- Sebastian Stan, romanul care a cucerit Hollywood-ul, este invitatul de onoare al celei de-a doua ediții a American Independent Film Festival, festival ce va avea loc intre 27 aprilie și 3 mai, la Cinema PRO și Cinema Muzeul Țaranului din București! Actorul american de origine romana, Sebastian Stan,…

- Bruno Mars este marele castigator al celei de-a 60-a editii a Premiilor Grammy, reusind sa invinga celebrul hit "Despacito" la categoria piesa anului cu melodia "That's What I Like" si obtinand si premiile Grammy la categoriile inregistrarea anului si albumul anului cu piesa care da titlul ultimului…

- Cand joaca Halep cu Wozniacki. Simona Halep – Caroline Wozniacki, finala Australian Open 2018 și batalia pentru locul 1 WTA, e programat sambata dimineața, la 10.30. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in premiera in finala turneului Australian Open, joi, la Melbourne,…

- Se anunta o CONFERINTA DE PRESA ocazionata de lansarea celei de a III-a editii a studiului “Capitalul Privat Romanesc”, intocmit de Ziarul Financiar cu sprijinul Patronatului Investitorilor Autohtoni. In acest context , va avea loc si dezbaterea privind “Situatia capitalului privat romanesc si posibilitatile…

- In noul videoclip marca Carla's Dreams, cel mai vinat artist al momentului iși da masca jos spre deliciul fanilor. Deși renunța la ochelarii și culorile care ii acopera chipul, totuși acesta este la fel de rezervat și evita sa iși dezvaluie personalitatea. Cu toate acestea, artistul moldovean capata…

- Cantareții care au caștigat cei mai mulți bani in 2017 au reușit sa stranga, numai din concerte, aproape 4 milioane de euro! Unii au umflat potul peste vara, exact ca in anii trecuți , cand și-au sacrificat vacanțele ca sa susțina concerte peste tot prin țara, alții au ingrașat porcul in Ajun, imbogațindu-se…

- AJF Suceava a anuntat programul meciurilor din cadrul Campionatului Judetean de Futsal pe care il va organiza in aceasta iarna. Ajunsa la editia a patra, competitia din acest an va reuni la start 20 de formatii care se vor lupta pentru calificarea la turneul final. Cele patru turnee zonale se vor desfasura…

- Dupa un sezon plin de emoții și pentru concurenți, dar și pentru juriul „iUmor”, cel de-al patrulea sezon al emisiunii s-a terminat, iar caștigatoare a fost desemnata, in urma validarii juriului, precum și a votului telespectatorilor, Ana Maria Calița.

- Etapa de nominalizare a celei de-a doua ediții a Made in Romania incepe azi pe bvbleague.ro BVB iși propune sa depașeasca numarul de 166 de nominalizari primite in ediția din 2017 Bursa de Valori București (BVB) impreuna cu partenerii sai anunța inceputul etapei de nominalizare a celei de-a doua ediții…

- Etapa a cincea a Raliului Dakar 2018 l-a avut in prim-plan pe Stephane Peterhansel (Peugeot). Mr. Dakar se impune in fața lui Bernhard ten Brinke (Toyota) și a lui Giniel de Villiers (Toyota). Loeb abandoneaza in urma unui accident suferit la inceputul et

- Iuliana Doroftei, castigatoarea celui de-al treilea sezon de la "Bravo, ai stil!", are planuri mari pentru 2018, asa ca l-a inceput in forta. Unul dintre lucrurile importante pe care vrea sa le aiba la capitolul "Am bifat aceasta reusita" l-a impartasit fanilor, care i-au scris imediat.

- Trei orașe, trei centre de reședința ale raioanelor Calarași, Nispreni, Ungheni. Și toate trei cu cate un pom de Craciun in centrul localitații. Este pentru prima oara cand cei trei brazi difera esențial. O premiera Nisporeniul a optat pentru un brad artificial, ceea ce i-a entuziasmat pe o buna parte…

- A 75-a editie a galei Globurilor de Aur a fost organizata duminica seara, la Beverly Hilton Hotel din Los Angeles, de Asociatia presei straine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA).

- Situația de securitate in care se afla Japonia este cea mai periculoasa de dupa Al Doilea Razboi Mondial, din cauza „provocarilor inacceptabile” din partea Coreei de Nord, spune premierul Shinzo Abe.

- Castigatoarea celui de-al 4-lea sezon al emisiunii „iUmor” are noroc pe toate planurile, in ultima vreme. Tanara a anuntat cine e norocosul cu care este intr-o relatie. Se pare ca alesul acesteia este Catalin Cosarca. Imediat dupa ce a castigat iUmor, Ana-Maria Calita a dezvaluit ca isi doreste…

- A sarutat-o Bendeac si a luat 20.000 de euro la iUmor! Castigatoarea celui de-al 4-lea sezon al emisiunii „iUmor” are noroc pe toate planurile, in ultima vreme. Tanara a anuntat cine e norocosul cu care este intr-o relatie.

- Mirela Vaida a avut parte de o surpriza cand a intrebat-o pe fiica ei ce ar dori sa devina atunci cand o sa fie mare. Mirela Vaida este prezentatoarea emisiunii „Acces Direct”, de la Antena 1 , pana la revenirea pe micile ecrane a Simonei Gherghe, cea care se afla in concediu postnatal. Mirela Vaida…