Danone lanseaza o campanie pentru a promova fermierii care livreaza lapte la fabrica din Bucuresti

- Consumatorul roman, centrat foarte mult pe pret, incepe sa-si schimbe comportamentul de consum si devine tot mai interesat sa experimenteze. Ce trebuie sa faca producatorii si retailerii pentru a se asigura ca isi pastreaza fidelitatea clientilor? Ne-a raspuns Alexandra Ristariu, director general Mondelez…

- Primul magazin Marks & Spencer din Timisoara s-a deschis in proiectul mixt Iulius Town. Noul magazin Marks & Spencer are o suprafata de peste 1.000 de metri patrati, o echipa formata din 17 consultati in fashion si include toate diviziile vestimentare: imbracaminte pentru femei, barbati, copii…

- Grupul belgian Puratos, lider global in productia de ingrediente pentru brutarie, patiserie si ciocolaterie, a lansat MyPuratos, prima platforma de eCommerce din domeniul materiilor prime si auxiliare pentru panificatie, dedicata clientilor din sectorul industrial, artizanal, retail si horeca. Subsidiara…

- Retailerul german dm drogherie markt a inaugurat astazi cel mai mare magazin din Bucuresti. Noua drogherie este situata in sectorul 2, pe bulevardul Dacia nr. 169, in cadrul Business Center The President. Noua drogherie dm este situata la parterul cladirii de 5 etaje si ocupa o suprafata de 370 mp.,…

- Segmentul din beton al Autostrazii Soarelui - care este plin de santuri si de gropi - va intra in reparatii, la inceputul acestei saptamani, anunta Compania de Drumuri. In noiembrie 2018, CNAIR a lansat o licitatie pentru a alege constructori care sa repare intregul segment de autostrada. In mai 2019,…

- Doi giganți din energie, cu patru milioane și jumatate de clienți in Romania, vor sa iasa de pe piața locala. Explicația experților Doua dintre cele mai mari companii din energie de la noi, care au impreuna patru milioane si jumatate de clienti, vor sa vanda firmele din Romania. Italienii de la Enel…

- Este vorba despre opt benzinarii detinute de Art Petrol in Bucuresti si in judetele Ilfov, Ialomita, Dambovita, Teleorman, Giurgiu si Arges.Parte a segmentului Downstream Oil din cadrul grupului OMV Petrom, OMV Petrom Marketing opera, la sfarsitul anului 2018, o retea de 794 de statii de…

- Furnizorul de outsourcing Telus a anuntat ca si-a extins spatiul de birouri cu inca 1.200 de metri patrati, pe langa cei 8.800 de metri patrati pe care ii ocupa deja in AFI Park, pentru a sustine ritmul de angajari planificat pentru acest an in Bucuresti. Telus şi-a mutat birourile în AFI…