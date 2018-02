Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul Horatius Dumbrava, fost presedinte al CSM, afirma ca evolutia evenimentelor legate de cererea de revocare din functie a Laurei Codruta Kovesi "capata accente grave, de evidenta incalcarea a regulilor de bun simt juridic", facand referire la publicarea de catre Tudorel Toader a actiunii…

- Timișorenii iși arata susținerea fața de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, dupa anunțul ministrului Justiției, Tudorel Toader, care i-a cerut revocarea. Ei considera ca ceea ce face ministrul Toader este o adevarata lovitura data luptei anti-corupție. „Duminica, 25 februarie, Timișoara…

- "Speram sa se alature cu totii acestui demers, este un instrument democratic pe care il avem la indemana ca partide parlamentare. Nu e momentul niciunui orgoliu politic, e una din cauzele care ar trebui sa ne uneasca pe toti, in baza mandatului primit de la oamenii care ne-au votat sa le aparam interesele,…

- Iohannis, despre procedura de revocare: Doar presedintele poate decide Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, intrebat fiind daca are obligatia sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi, ca legea prevede ca e chestiune de oportunitate politica si ca decizia este la seful statului. "Am auzit…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a prezentat motive temeinice pentru revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Presedintele Iohannis face o declaratie de presa inainte de reuniunea informala a Consiliului European, la Bruxelles, pe agenda dezbaterilor fiind…

- Site-ul Ministerului Justitiei este blocat si la mai bine de 18 ore de la momentul in care Tudorel Toader a anuntat ca initiaza procedura de revocare din functie sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, si ca va publica pe site raportul care sta la baza acestei solicitari. Cel mai probabil site-ul este tinta…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Aproape fara excepție, contestatarii doamnei Laura Codruța Kovesi se intreaba ce l-a apucat pe preedintele Klaus Iohannis. Cum de a reacționat atat de promt un personaj cu reacții in mod obișnuit lente? De ce atat de vehement, incat mai-mai nu și-a lasat nicio alta cale…

- Judecatorul Cristi Danileț, fost membru in Consiliul Superior al Magistraturii, atrage atenția ca singura autoritate care gestioneaza cariera magistraților este CSM și ca este inacceptabil amestecul politicului. „Singura autoritate a statului care gestioneaza cariera magistratilor este CSM - acesta…

- Tineretul Național Liberal considera ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, este o rușine și un contraexemplu pentru toți studenții de la Drept din Romania și trebuie sa plece din fruntea ministerului, eventual pentru a deveni copreședinte al PSD impreuna cu Liviu Dragnea: “Linșajul executat la adresa…

- Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) a anunțat ca inca nu a primit raportul facut de ministrul Justiției, Tudorel Toader, privind activitate DNA și revocarea procurorului șef, Laura Codruța Kovesi. De asemenea, reprezentanții CSM au mai spus ca data ședinței in care va fi emis avizuș privind revocarea…

- Procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi a transmis, vineri, ca va urma procedura legala si se va prezenta, oricand este nevoie, sa raspunda, punct cu punct, tuturor afirmatiilor prezentate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care a anuntat declansarea procedurii de revocare a sa din...

- Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, a anunțat ca va urma procedura legala și va raspunde oricând tuturor afirmațiilor prezentate de ministrul Justiției, care a cerut revocarea sa din funcție..“Voi urma procedura legala și ma voi prezenta,…

- In aceastia dimineata, Laura Codruta Kovesi a reactionat dupa ce Tudorel Toader a anuntat, joi, ca initiaza procedura de revocare din functie a procurorului-sef DNA si ca va publica pe site raportul care sta la baza acestei solicitari.

- Presedintele Klaus Iohannis a scris joi, pe pagina sa de Facebook, ca isi mentine opinia ca DNA si conducerea sa „fac o treaba foarte buna”, dupa ce ministrul Justitiei a cerut revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. „Astazi, am avut parte de o prezentare lipsita de claritate…

- Președintele Klaus Iohannis a postat un mesaj, pe pagina personala de Facebook, prin care iși exprima ferm susținerea fața de procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea din funcție. Președintele susține ca DNA și Laura Codruța Kovesi…

- USR condamna decizia politica luata joi de ministrul Justiței, Tudorel Toader, de a propune revocarea procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, și cere demisia imediata a lui Tudorel Toader. ”De aproximativ 1 an de zile ministrul Justiției, Tudorel Toader, tot incearca sa amane aceasta…

- Tudorel Toader a cerut revocarea Laurei Codruța Kovesi, la finalul unei conferințe de presa privind activitatea DNA. Ministrul justiției a precizat ca propunerea de revocare va merge la secția de procurori a CSM, care va da un aviz consultativ. Astfel, decizia finala privind revocarea șefei DNA este…

- Laura Codruța Koveși a fost pusa la zid in raportul privind activitatea manageriala a DNA, prezentat de Tudorel Toader, ministrul Justiției, care a sintetizat acuzațiile la adresa acesteia in 20 de puncte. Ministrul a refuzat sa raspunda la intrebari sau sa explice o parte dintre acuzații, promițand…

- Procurorul Cristian Ban, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a precizat, pentru MEDIAFAX, ca reprezentantii CSM asteapta propunerea de revocare initiata de ministrul Justitiei, urmand sa analizeze daca e intemeiata, avand 30 de zile la dispozitie.

- Un nou incident la conferinta de presa sustinuta de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Daca inainte de inceperea conferintei acesta a vrut sa plece, nemultumit de cum este filmat de cameramanii televiziunilor, Toader s-a enervat din nou. Un reporter i-a transmis sa mearga direct la concluziile…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, la finalul Biroului Permanent National al partidului, ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa nu se faca de ras cu privire la decizia pe care o va lua in legatura cu sefa DNA. Tudorel Toader urmeaza sa anunte, la ora 18.00, daca o revoca…

- Pentru o natiune care aspira la un viitor demn, legea si independenta celor care se afla in slujba justitiei nu sunt negociabile si nici tranzactionabile, a declarat, marti, la Palatul Cotroceni, presedintele Klaus Iohannis. El a subliniat ca "magistratii reprezinta, prin aceasta, unul dintre pilonii…

- Inspectia Judiciara anunta vineri, 16 februarie, ca pe data de 12 februarie s-a sesizat din oficiu ca urmare a aparitiei in mass media a unor informatii privind activitatea profesionala si conduita unor procurori de la Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti. "In prezent, o echipa…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, in cursul zilei joi, dupa conferinta de presa sustinuta de procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca este foarte linistit. Acesta a nu a mai facut alte comentarii, asteptand reactiile ministrului Justitiei, Tudorel Toader.

- „Cred ca nu trebuie sa avem o discutie prin telefon, il astept pe domnul ministru Toader si maine vom avea o discutie”, a precizat premierul, miercuri seara. Dancila a precizat ca se va intalni cu Toader inainte de sedinta de Guvern. „In functie de cele discutate, va dati seama ca nu pot sa ma antepronunt.…

- Tariceanu, despre scandalul de la DNA: Nu-mi imaginez ca in CSM nu se cunosteau aceste lucruri Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut miercuri ca exista anumite deficiente care tin de Parlament in structurile din sistemul judiciar, dar ca o parte dintre probleme tin de Consiliul Superior…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, miercuri, ca exista anumite deficiente care tin de Parlament in structurile din sistemul judiciar, dar ca o parte dintre acestea sunt de resortul Consiliului Superior al Magistraturii. "Derapajele - sigur ca exista anumite deficiente…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat marti, pentru data de 30 ianuarie, pronuntarea unei solutii asupra obiectiilor de neconstitutionalitate formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie si Partidul National Liberal cu privire la modificarile aduse legilor 303 si 317 din 2004.Vezi…

- Inspectia Judiciara a inceput o actiune disciplinara in cazul procurorului sef al DNA, Laura Coduta Kovesi, care este acuzata de trei abateri disciplinare. O actiune similara a fost declansata si in cazul lui Marius Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, transmite News.ro . Actiunea disciplinara a fost…

- Tudorel Toader, despre revocarea lui Kovesi: Decizia este luata Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, referitor la posibila revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca a luat o decizie in acest sens si urmeaza sa „o formalizeze in limitele competentelor sale legale”.…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri, dupa prima ședința a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din acest an, ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara, pe care urmeaza sa o formalizeze in…

- Mihai Tudose, despre evaluarea Laurei Codruța Kovesi. Premierul a declarat, vineri, ca nu a dorit sa știe despre evaluarea procurorului-șef al DNA, Laura Codruta Kovesi, pentru a nu influența „ o decizie care chiar n-ar trebui sa fie politizata”. Șeful Guvernului a fost intrebat, la Romania TV , daca…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat, vineri, ca nu a dorit sa stie nimic despre evaluarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, deoarece nu a dorit sa influenteze politic "o decizie care chiar n-ar trebui sa fie politizata". Intrebat daca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a prezentat evaluarea…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat vineri ca nu a dorit sa stie nimic despre evaluarea procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, deoarece nu a dorit sa influenteze politic "o decizie care chiar n-ar trebui sa fie politizata". Întrebat la România…

- Inalta Culte de Casatie si Justitie sesizeaza Curtea Constitutionala in legatura cu articole din Legea 304 2004 privind organizarea judiciara si Legea 317 2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, modificate de Parlament, relateaza Digi 24.Inalta Culte de Casatie si Justitie sustine in sesizarea…

- "CSM - o hotarare emotionala!", a scris Tudorel Toader, miercuri, pe Facebook. El face, in context, o paralela intre declaratiile sale si considerentele judecatorilor Curtii Constitutionale din motivarea deciziei privind cazul "Belina". "Declaratia data: procurorul nu poate sa ancheteze oportunitatea,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirma ca decizia prin care Consiliul Superior al Magistraturii a stabilit ca ar fi incalcat independenta sistemului judiciar este una "emotionala". Ministrul face trimitere la decizia Curtii Constitutionale in cazul "Belina", despre care spune ca ii confirma…

- Comisia speciala pentru legile justiției, condusa de deputatul Florin Iordache, a adoptat marți, 19 decembrie, un raport favorabil pe proiectul de modificare a legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Au fost 12 voturi „pentru” și 5 „impotriva”.Proiectul merge la votul final din plenul…

- Comisia speciala parlamentara condusa de deputatul PSD Florin Iordache a reluat marti de la ora 17.00 dezbaterile pe proiectul de modificare a Legii 304 privind organizarea judiciara, incepute luni seara la ora 21.20, si intentioneaza sa lucreze si sa finalizeze raportul si la cea de-a treia lege a…

- CSM: Declaratiile lui Tudorel Toader privind cazul Belina au afectat sistemul judiciar Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis, marti, ca declaratiile ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind ancheta Belina, au afectat sistemul judiciar, potrivit unor surse judiciare. Initial, Inspectia…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis, marti, sesizarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, referitoare la declaratiile ministrului Justitiei, Tudorel Toader, despre dosarul 'Belina' si a stabilit ca afirmatiile acestuia au afectat independenta sistemului judiciar, au…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, 13 decembrie, amendamentele la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara. Este a doua lege din pachetul "legilor justitiei", dupa legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Deputatii au intrat imediat in dezbatere pe amendamentele la legea…

- Super-imunitatea magistraților a ținut doar trei ore. Dupa ce au votat un amendament la articolul 42 al Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, parlamentarii din comisia speciala pentru legile justiției au schimbat schimbarea.La propunerea CSM, AMR si UNJR, cu sustinerea…

- Comisia speciala pentru legile justitiei a adoptat marti, 12 decembrie, o modificare la Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, prin care magistratii vor beneficia de o imunitate sportita.Daca pana acum sectiile CSM trebuia sa incuviinteze perchezitia, retinerea, arestarea…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache (fost ministru al Justitiei), si-a reluat marti de la ora 09.00 lucrarile pentru modificarile la Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, in cadrul careia se propune ca Inspectia Judiciara…

- Comisia pentru Legile justiției a inceput dezbaterile pe Legea 317/2004, privind organizarea CSM. O prima modificare importanta este legata de experiența ceruta celor care doresc sa devina membri ai CSM.”Articolul 7: Membrii Consiliului Superior al Magistraturii se aleg din randul judecatorilor…

- Judecatorul Cristi Danilet, fost membru a Consiliului Superior al Magistraturii, i-a solicitat public Danei Girbovan, presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), sa faca public numarul de magistrati ai asociatiei. Potrivit acestuia, UNJR nu ar avea mai mult de trei membri activi…

- Mesajul Departamentului de Stat american "nu trebuie sa ne ingrijoreze" Ministrul justitiei Tudorel Toader a declarat ca mesajul transmis României de Departamentul de Stat american nu trebuie sa ne îngrijoreze. În opinia sa, România are libertatea sa ia decizii legislative…

- Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, s-a intalnit, marti dimineata, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Prezenti la discutie sunt si membri ai Consiliul Superior al Magistraturii, de la Parchetul General si de Agentia Nationala de Integritate. 0 0 0 0 0 0