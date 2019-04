Stiri pe aceeasi tema

- "Suntem ministri numiti politic, de catre o echipa politica. As vrea sa va spun ce-am facut eu, in momentul in care Comitetul Executiv al partidului mi-a solicitat aceasta demisie, nu am pus intrebari si mi-am dat aceasta demisie. Din punctul meu de vedere, cand iti pierzi sustinerea politica, este…

- PSD i-a retras sprijinul politic lui Tudorel Toader și il propune pe Eugen Nicolicea pentru funcția de ministru al Justiției. Potrivit unor surse citate miercuri seara de Antena 3, Tudorel Toader a cerut timp de gandire.

- CEX PSD a votat, miercuri, propunerile de miniștri pentru Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Romanilor de Pretutindeni. Este vorba despre deputatul Oana Florea pentru Fonduri Europene și senatorul Liviu Tit Brailoiu pentru Relația cu Romanii de Pretutindeni, informeaza Romania TV.…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca Tudorel Toader, ministrul Justitiei va face subiectul unei evaluari, anunta Romania TV. Raspunsul premierului vine la cateva zile dupa criticile aduse de catre Liviu Dragnea, presedintele PSD, lui Toader. Ce a…

- Doua explozii au izbucnit sambata la o sarbatoare publica din sudul orașului Lashkar Gah din Afganistan, ucigand doi oameni și ranind alte 23, inclusiv guvernatorul provinciei Helmand, au anuntat oficialii din cadrul spitalelor și de securitate, relateaza Reuters. Exploziile au avut loc in timpul…

- Dupa apelul DNA emis joi prin care i-a cerut abrogarea OUG 7, care interzice delegarile pe functii si care a lasat doua servicii importante fara conducere, Tudorel Toader sustine ca cel care poate debloca situatia este doar presedintele Klaus Iohannis. Calin Nistor, seful DNA, a raspuns, intreband retoric,…

- Aproximativ 100 de magistrații din Cluj participa, in aceste momente, la un protest chiar in fața sediului Curții de Apel Cluj. Prin aceasta manifestare, magistratii doresc sa transmita un mesaj de susținere fața de justiția din Romania. Judecatorul Cristi Danileț a anunțat in urma cu putin timp ca…

- Judecatorul Cristi Danileț reacționeaza la planurile ministrului Justiției, Tudorel Toader, privind secția de anchetare a infracțiunilor din justiție. „Cica ministrul justiției vrea sa modifice legile justiției prin OUG: vrea sa iși subordoneze secția aia speciala de anchetat magistrații, inventata…