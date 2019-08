Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 12:27 – Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a luat act luni de demisia din magistratura a judecatoarei Dana Girbovan, propunerea de eliberare din functie fiind trimisa presedintelui Klaus Iohannis. ‘Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii…

- „Azi, 26 august 2019, la ora 9.00, am înregistrat la Secția pentru judecatori a CSM solicitarea de a se lua act de demisia mea din magistratura. În toata activitatea de judecator am spus ceea ce am crezut și am crezut în ceea ce spun, chiar daca nu era pe placul unei…

- Fostul membru CSM, Adrian Toni Neacșu, apreciaza ca președintele Klaus Iohannis nu va putea respinge propunerea numirii Danei Girbovan in funcția de ministru pe motive de nelegalitate, ci din motive politice. Neacșu spune ca cei care o contesta pe Girbovan vor inlaturarea cu totul a magistratului.MOTTO:…