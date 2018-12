DaniLeigh lanseaza albumul „The Plan”

Stiri pe aceeasi tema

- Amy MacDonald lanseaza „Woman Of The World: The Best Of 2007 – 2018″, o colectie ce va contine 14 dintre cele mai frumoase piese extrase de pe albumele ei anterioare, dar si doua noi materiale „Woman Of The World” si „Come Home”. Persoanele care vor achizitiona albumul in varianta super deluxe, vor…

- La scurt timp dupa ce trupa a emotionat o lume intreaga odata cu lansarea videoclipului „Pray (Odyssey Version)”, Take That nu se opreste aici si isi bucura fanii cu materialul „Odyssey”, album ce reuneste 14 dintre cele mai cunoscute piese ale trupei. Lansarea materialului „Odyssey” celebreaza cea…

- Eros Romazzoti lanseaza un nou album, „VITA CE N’E”, o adevarata lectie de cultura muzicala, ce aduna intr-un corp comun 14 piese noi, in doua variante, italiana si spaniola. Materialul discografic este dedicat lui Pino Daniele, cel mai apropiat prieten al artistului, alaturi de care Ramazzotti a impartasit…

- Dupa ce a starnit valuri de emotie cu piesa „when the party’s over” – care a inregistrat pana acum 158 de milioane de ascultari, Billie Eilish se arata fanilor intr-o alta ipostaza, odata cu lansarea neasteptata a piesei „come out and play”. In prezent, artista de doar 16 ani se afla in turneul nord-american,…

- The Carpenters, legandara formatie a anilor ’70, ne da cronologia peste cap si lanseaza albumul „Carpenters With The Royal Philharmonic Orchestra”, care va include si o minunata piesa de Craciun, „Merry Christmas Darling”. Cu hit-uri precum „(They Long To Be) Close to You” si „We’ve Only Just Begun”,…

- Surpriza anului 2018 vine de la Imagine Dragons, care au lansat astazi, 9 noiembrie, cel de-al patrulea album de studio, “Origins”. Albumul “Origins” include single-urile „Natural” (care a fost timp de cinci saptamani pe primul loc in clasamentul Billboard’s Alternative Songs), „Zero”, regasita pe coloana…

- Data de 16 noiembrie va celebra mostenirea muzicala a legendei Chris Cornell, prin lansarea materialului omonim, care reuneste 17 piese in formatul clasic si 64 de compozitii (11 dintre ele nelansate) in formatul deluxe box set. Albumul poate fi precomandat aici: https://umusic.lnk.to/ChrisCornellPR…

- Carrie Underwood lanseaza albumul „Cry Pretty”, material ce o surprinde pentru prima data in postura de producator muzical, impreuna cu David Garcia, alaturi de care a lucrat pentru scrierea a noua dintre piesele regasite pe album. Underwood a scris si single-ul principal, „Cry Pretty”, impreuna cu…