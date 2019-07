Daniele De Rossi se retrage » Va fi antrenor

Daniele De Rossi, 36 de ani pe 24 iulie, nu mai vrea sa joace la alta echipa dupa 18 sezoane la Roma. Dupa aproape doua decenii pe "Olimpico", Daniele De Rossi s-a desparșit de AS Roma și anunța ca nu renunța la fotbal. Zvonurile l-au legat de continentul american. Mai intai, la Boca Juniors, in Argentina, unde fostul sau coleg Nicolas Burdisso este director sportiv. Apoi, LA Galaxy, in MLS. ...