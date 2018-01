Stiri pe aceeasi tema

- Liceenii ar putea studia Teoria cunoasterii, Inteligenta ecologica, Finante personale, Fotografie digitala sau Public speaking, drept optionale, potrivit planurilor-cadru pentru invatamantul liceal, lansate in consultare publica de Ministerul Educatiei. Ministerul Educatiei Nationale (MEN) si Institutul…

- Potrivit unui comunicat al CNAS, interesul pacientilor este primordial, iar anuntarea unei asemenea intentii, ca "mijloc de presiune" in cursul unor negocieri, induce "nelinisti nejustificate" practic intregii populatii a Romaniei."Conducerea institutiei a avut mai multe runde de discutii…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis joi, 21 decembrie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011. Va prezentam textul integral al cererii:________________Domnului Nicolae-Liviu…

- Leul a continuat sa se intareasca, marți, la cursul de referința al Bancii Naționale a Romaniei (BNR), fața de euro, dolar și lira sterlina, dar a slabit in raport cu francul elvețian.

- Tradiția din perioada sarbatorilor e pastrat de suporterii alb-violeți. Acțiunea de Craciun a Druckeriei in 2017 vizeaza ajutorarea a nu mai puțin de 50 de familii din opt localitați aflate in estul județului Timiș. In urmatoarele patru zile fanii Politehnicii sa contribuie cu ce pot la inițiativa care…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Andrei Corbea-Hoisie , istoric, germanist (n. 1951); Avy Abramovici , violonist (n. 1935); Constantin Popescu , scenarist, regizor si producator (n. 1973) Cornel Nistorescu , publicist, director al Cotidianului (n. 1948); Cosmin Contra , fotbalist (n. 1975); Cristian…

- Ecaterina Andronescu a fost audiata din nou astazi de procurorii anticoruptie. Fostul ministru al Educatiei a fost la DNA pentru explicatii in dosarul bazei Cutezatorii, dupa ce, pe 18 octombrie, a dat o declaratie in calitate de...

- Un agent de la Penitenciarul de Maxima Siguranța din Targu-Jiu și-a lansat astazi primul volum de poezii. Povești de iubire reprezinta pentru Valentin Stanciu un vis implinit, dupa cum declara insuși autorul. Pasiunea pentru poezie l-a determinat pe Valentin Stanciu, in varsta de 27 de ani sa iși exprime…

- Prezent joi, in judetul Prahova, la Valenii de Munte, unde a participat la deschiderea unei gradinite noi, ministrul Educatiei, Liviu Pop, a criticat actuala programa scolara despre care a spus ca "supraincarca elevul" si nici nu il "invata suficient de clar". In acest context, Liviu Pop a anuntat ca,…

- Schimb de replici in Parlament pe marginea Proiectului de Lege privind modificarea Codului Audiovizualului. Deputatul socialist, Vasile Bolea, i-a reproșat ca in urma acestui proiect de lege mai multe programe din alte state nu vor putea fi retransmise in Moldova.

- Intre obiectivele sale naționale anuale, Ucraina a promis ca va respecta și dezvolta drepturile minoritaților, dar adoptarea noii legi a educației contrazice complet acest lucru, a subliniat șeful diplomației ungare, in marja reuniunii miniștrilor de externe ai NATO care s-a desfașurat marți și miercuri…

- Consilierea și orientarea școlara trebuie imbunatațite, iar structura examenului de bacalaureat și perioada de susținere a acestuia trebuie regandite, a afirmat sambata ministrul Educației, Liviu Pop, pe pagina sa de Facebook. "Ce facem în mediul familial, școlar, economic…

- Ministerul Agriculturii pregateste un program de distribuire gratuita a purceilor din rasele Bazna si Mangalita, iar dupa ce ii vor creste, cei care ii primesc au obligatia sa dea jumatate din efectiv procesatorului la preturi stabilite in momentul distributiei, transmite ...

- Luni, 4 decembrie, incepand cu ora 10.00, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va gazdui conferința cu tema „Concepte fundamentale in pedagogie”, susținuta de profesorul emerit Sorin Cristea, de la Universitatea București. Evenimentul este organizat de Facultatea de Științe ale Educației. In…

- Cati bani va cheltui Camera Deputatilor anul viitor. Bugetul Camerei pe 2018, adoptat de Comisie Proiectul de buget al Camerei Deputatilor pentru anul 2018 a fost adoptat, luni, de Comisia de buget-finante, dar si, pe articole, de catre plenul Camerei, USR acuzand faptul ca acesta este majorat…

- Liviu Pop: Vom lansa concurs intre autorii de manuale Liviu Pop, ministrul Educatiei foto: Arhiva Elevii vor avea un singur manual pentru fiecare materie în parte, iar pentru realizarea manualelor se va organiza un concurs al autorilor, a declarat astazi, la Galati, ministrul Educatiei, Liviu…

- Știri Arad. Subunitațile de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Arad au executat exerciții cu forțe și mijloace in teren la operatori economici de pe raza județului Arad. In...

- Reputatul profesor universitar dr. ing. Garabet A. Kuuml;mbetlian, membru titular al Academiei de Stiinte Tehnice din Romania si al Asociatiei Generale a Inginerilor din Romania, este un demn reprezentant al armenilor din Romania. Cadru didactic, savant, personalitate emblematica a comunitatii ingineresti,…

- O statistica alarmanta a fost facuta publica de catre ministrul Educației, Liviu Pop, sambata, la Iași. Potrivit ministrului, in ultimii 10 ani au finalizat liceul 1,9 milioane de copii și aproape 900.000 dintre ei nu au luat examenul de bacalaureat.Citeste si: Se modifica REGULILE la programul…

- La ședința de guvern, premierul Pavel Filip a adus in discuție faptul ca unele cinematografe din mai multe centre raionale, privatizate in urma concursului investițional, sunt in stare deplorabila. In aceeași situație sunt parcurile industriale, care nu au creat locurile de munca preconizate, a declarat…

- Rusia este o potențiala amenințare și nu vedem vreun motiv pentru care sa se imbunatațeasca relațiile cu aceata țara, a declarat șeful serviciului secret german (Bundesnachrichtendienst – BND) Bruno Kahl, scrie Suddeutsche Zeitung. Publicația noteaza ca Bruno Kahl a preluat conducerea BND in 2016 și…

- Președintele Comisiei pentru invațamant din Senat, Ecaterina Andronescu, considera ca programa școlara este prea aglomerata, mai ales la clasele mici, cand copiii au o limita in ceea ce privește oboseala.

- "Este o discuție de a introduce o noua sesiune de bacalaureat și eu cred ca este necesara. Cat de utila este sesiunea din august, deja știm. Am vazut in ultimii zece ani de zile cați absolvenți s-au prezentat in august și cați au luat examenul de bacalaureat. Și anul acesta am avut un numar mare…

- Luni, 13 noiembrie, de la ora 20.00, ”Castiga Romania” va avea o editie de urmarit cu sufletul la gura. Vor fi momente de suspans maxim legate de Oliver Anghel, concurentul care in acest sezon a castigat consecutiv noua editii si a ajuns in fata cele mai mari provocari: castigarea ultimei…

- Deputatul PSD Ana Birchall considera ca este important ca, de la cele mai fragede varste, copiii sa aiba in programa scolara notiuni si aspecte legate de securitatea cibernetica, pentru a-i proteja de pericolele la care sunt expusi in mediul online. Aceasta a facut o interpelare catre ministrul Educației,…

- A doua rectificare bugetara din acest an, care va fi finalizata in noiembrie, va fi una pozitiva, bani in plus urmand sa fie alocati ministerelor Muncii, de Interne, Transporturilor, Sanatatii, Justitiei si Educatiei. Diminuari ale fondurilor se vor inregistra la Ministerul pentru Mediul de…

- Prescolarii si elevii din ciclul primar si cel gimnazial de invatamant ar putea avea in programa scolara disciplina "Nutritie si educatie nutritionala" ca disciplina optionala de stiudiu, daca parlamentarii vor vota un proiect de lege initiat de PSD si sustinut de deputati si senatori de la toate partidele…

- Iohannis, reacție dura la masurile Guvernului: ”Este inadmisibil faptul ca oamenii de afaceri nu isi pot face planurile de business din cauza politicilor fiscale confuze”, a transmis șeful statului, printr-un mesaj care a fost prezentat de consilierul prezidential Cosmin Marinescu, cu ocazia celei de-a…

- Pus sa noteze invatamantul romanesc, ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat ca acesta merita un 7. Potrivit lui Pop, principalul punct slab al invatamantului din Romania e viteza cu care se schimba ministrii Educatiei. "Calificativul pe care l-as da invatamantului romanesc e undeva in jur de 7.…

- Planurile de Liga 1 facute in momentul promovarii, o pozitionare intre locurile 7-10, par greu de realizat pentru Sepsi OSK. Echipa din Sfantu Gheorghe a simtit pe propria piele ca evolutia surprinzatoare din Liga 2 nu e atat de usor de indeplinit si in prima liga. Dupa 16 etape, covasnenii joaca…

- Actuala guvernare intenționeaza sa revina la practica de pana la anul 2010, atunci cand statul iși asuma costurile pentru formarea continua a cadrelor didactice din R. Moldova. O declarație in acest sens a fost facuta de ministra Educației, Culturii și Cercetarii, Monica Babuc, dupa ședința saptamanala…

- Nu este o gluma, Este realitatea trista, de care se vorbeste zilele acestea si in Comisia Europeana. Si atunci ne intrebam: mai tenteaza pe cineva aceasta meserie? „Suntem unici in acest moment in Europa, avem profesori fara studii de specialitate! Avem 4.500 de dascali fara sa aiba studiile corespunzatoare.…

- Intr-o poziție publica legata de modul cum trateaza guvernanții breasla cadrelor didactice și principalii beneficiari ai Educației – elevii -, profesorul Mihai Obreja, consilier local PNL Piatra Neamț, a atins – ce-i drept, razant, fara a intra in profunzime -, subiectul sindicatelor din invațamant.…

- Veste trista pentru cadrele didactice ale Universitatii din Pitesti! Profesorul universitar doctor, Liliana Ezechil, a incetat din viața, lasand un gol imens in sufletele celor care au avut onoarea sa o cunoasca. Liliana Ezechil a fost decan al Facultații de Științe…

- Profesorul bacauan este acuzat ca a luat de mai multe ori in mai putin de doua luni de zile, perioada in care a fost urmarit de aproape de ofiterii de cercetare penala de la Directia Generala Anticoruptie si Biroul de Operatiuni Speciale.

- Dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat verificarea hotararilor judecatoresti de amanare a eliberarilor conditionate, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a venit cu precizari.

- "Cei de clasa a V-a au o parte dintre manuale. Asa cum am spus, in momentul de fata au manualele pe format electronic, pe manuale.edu.ro, sunt manualele de o saptamana incarcate. S-a finalizat saptamana aceasta comanda de fiecare unitate scolara. In termen de cateva zile, fiecare editura va livra catre…

- ”Conform declaratiilor facute presei de catre directorul liceului, dar si de catre reprezentantul Inspectoratului Scolar Judetean Cluj, decizia ar fi fost luata pe motiv ca astfel de tinute sunt interzise prin regulamentului scolar intern. Imi vine greu sa cred ca in legislatia din Romania mai exista…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, marti, ca ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a primit ca tema elaborarea unei propuneri prin care sa se stopeze cresterea importului de masini second hand si, in paralel, sa creasca productia interna de autovehicule. Intrebat, marti, daca va…

- Un cuplu de moldoveni a incercat sa ajunga in Cehia pentru a-si gasi un loc de munca. Ghinion insa. La vama Sculeni, politistii de frontiera romani au descoperit asupra lor doua carti de identitate false, pe care cei doi soti le-ar fi cumparat pentru 60 de euro.

- Paul Stanescu a condus oficial judetul Olt timp de 8 ani. Din decembrie, s-a „refugiat“ in Senat. Sotia sa a fost consiliera ministrului Educatiei, cel care a numit-o pe cuscra sotilor Stanescu inspector scolar. Fratele lui Paul Stanescu este deputat PSD. Tatal sau a fost primarul unei comune din Olt…

- Ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto a cerut din nou Ucrainei sa anuleze noua Lege a educatiei, amenintand ca in caz contrar ii va bloca toate eforturile diplomatice si va cere sanctionarea ei.

- Universitatea Cluj a pierdut cu 28-19 in fata SCM Craiova in ultima etapa a Ligii Nationale de handbal feminin, astfel ca formatia ardeleana a decis sa schimbe antrenorul. Astfel, dupa numai 4 etape, Adrian Popovici a fost inlocuit cu Alin Bondar, un alt jucator care a evoluat cativa ani la Minaur…

- Anul scolar 2017-2018 a debutat cu medalii si diplome pentru elevii Liceului cu Program Sportiv (LPS) Brasov, care au participat cu ocazia zilei Internationale a Educatiei la probe de alergare, aruncarea greutatii, sarituri, pe categorii de varsta. Programul a debutat cu un spectacol al majoretelor,…

- NATO trebuie sa-și declare angajamentul fața de sistemul de aparare antiracheta și sa recunoasca faptul ca are probleme cu Rusia, mai ales cu rachetele acesteia, a afirmat sambata profesorul american Thomas Karako, director al Programului Internațional de Securitate, in cadrul celei de-a 63-a sesiuni…