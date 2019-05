Astazi a avut loc pronunțarea in procesul intentat de Laurențiu Dulama, consilier județean și fost vicepreședinte al instituției, impotriva ordinului dat de prefectul județului ( nr. 119/25.04.2019) de incetare a mandatului de consilier județean. In prima instanța fostul vicepreședinte caștigase anularea referatului și a ordinului de prefect, anularea referatului și a hotararii prin care ii inceta mandatul emise de CJ. Evident ca instanța a decis sa oblige Consiliul Județean sa-l repuna in situația anterioara emiterii actelor administrative, respectiv in functiile de consilier judetean si vicepresedinte…