Daniela Iliescu este noul director general Patria Bank. Bogdan Merfea preda stafeta dupa 10 ani de activitate in grup

- Patria Bank anunta schimbari la nivelul top managementului, Consiliul de Administratie al bancii a decis, in data de 7 martie 2019, ca Daniela Iliescu sa ocupe pozitia de director general, incepand din 1 aprilie 2019, potrivit unui comunicat al institutiei bancare, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Așa cum PUTEREA anunța inca de marți, Consiliul de Administrație al CFR SA, a decis noul director general al companiei, in persoana lui Costin Mihalache, consilier de stat pentru infrastructura in echipa premierului Viorica Dancila....

- Ședința de maine a Consiliului de Administrație de la compania CFR SA se anunța destul de interesanta, pentru ca cei patru membri ai boardului administrativ - Viorel Crețu, Șerban Raicu, Marius Pițigoi și Nicoale Teodorescu, trebuie sa decida daca ii mai prelungesc sau nu cu inca doua luni mandatul…

- MARE TAMBALAU… Pentru ca a sesizat DNA Iasi, printr-o plangere inregistrata in 2016, fostul deputat Vasile Butnaru, un apropiat al conducerii executive a PSD, s-a trezit dat afara din postul pe care il ocupa in Consiliul de Administratie al Aquavas. Butnaru nu s-a lasat si a dat in judecata operatorul…

- Tribunalul Vaslui a decis ca fost deputat PSD, Vasile Butnaru, sa fie despagubit pentru excluderea sa din Consiliul de Administratie (CA) al societatii care se ocupa cu furnizarea apei in judet, functie in care a fost numit in 2017, desi avea la activ o condamnare pentru fraude cu fonduri europene.…

- Un fost director general al Complexului Energetic Hunedoara a fost numit consilier personal al ministrului Energiei, Anton Anton. Este vorba de Michael Melczer, cel care a condus societatea energetica hunedoreana timp de șase luni. Consiliul de Administrație al Complexului Energetic Hunedoara a refuzat,…

- Consiliul de administratie al Renault l-a mentinut joi pe Carlos Ghosn in functiile sale, dupa ce un raport preliminar intern a ajuns la concluzia ca remuneratia lui Carlos Ghosn in calitate de presedinte director general de la Renault pentru perioada 2015-2018, este in conformitate

- In momentul in care incearca sa bulverseze PSD-ul local prezentand rețelele subterane prin care PSD-ul local conduce pe plan local, Janel Iosub, fost director la Locativserv SA, promovat de PSD in acest post, incepe sa simta urmarile incalcarii Omertei. Recent, pe 29 noiembrie, Curtea de Conturi Neamț…