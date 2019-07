Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a declarat, luni, ca in interiorul PSD sunt probleme grave si exista o parere cvasiunanima ca sansele partidului sunt aproape nule la alegerile prezidentiale, avand in vedere modul cum a condus Romania in ultimii ani.

- Daniela Gyorfi este o femeie care tine foarte mult la aspectul fizic si are mare grija de ea. Artista arata de zile mari, chiar daca a ajuns la varsta de 50 de ani, si este admirata de fiecare data de fani.

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat, in declaratia sa, organizarea defectuoasa a votului din data de 26 mai, atat in tara cat si in diaspora. "Probleme peste probleme care trebuie rezolvate urgent fiindca vine urmatorul tur de scrutin - in toamna acestui an avem alegeri prezidentiale", a declarat…

- Deși ne aflam in anul 2019, iar accesul la informație este mai facil ca niciodata, medicii stomatologi inca se confrunta cu situații in care pacienții ajung la cabinetul lor abia atunci cand este vorba de o urgența, cand, de multe ori, este prea tarziu pentru a salva dintele afectat.

- Un pescar amator spune ca tot pestele din Lacul 2 Bungetu, din comuna damboviteana Vacaresti, este contaminat cu tenie. Acesta spune ca atunci cand sotia sa a incercat sa-l pregateasca pentru consum, din stomacul pestelui au iesit mai multi viermi mari.

- S-au cunoscut in urma cu 11 ani și le-a trebuit mai puțin de un an sa ajunga in fața ofițerului de stare civila. Muzicianul Zoli Toth și Ioana, soția lui... The post Timișoreanul Zoli Toth și-a speriat actuala soție cand s-au cunoscut. “Ma avertizasera colegii cu experiența ca mereu sunt probleme cu…

- Vicepreședintele PSD pe Regiunea de Nord-Vest, Gabriel Zetea, il acuza pe Traian Basescu ca are „probleme grave” cu aritmetica și nu intelege cum s-au majorat pensiile romanilor deși, in realitate, fostul șef al statului a demonstrat ca „stie doar sa taie din pensiile”.Potrivit unui comunicat…

- Tora Vasilescu este una dintre cele mai iubite și apreciate actrițe de teatru și film, insa a ales sa se retraga din lumina reflectoarelor, in urma cu mulți ani, iar acum traiește cu soțul ei, intr-o casa din zona Buftea, unde se declara pe deplin fericita. Actrița a vorbit la „Acces Direct”, despre…